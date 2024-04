https://sputnik-georgia.ru/20240413/proydet-li-gruziya-v-final-evrovideniya-2024-stavki-bukmekerov-i-otzyvy-kritikov-287311089.html

Пройдет ли Грузия в финал "Евровидения-2024"? Ставки букмекеров и отзывы критиков

Пройдет ли Грузия в финал "Евровидения-2024"? Ставки букмекеров и отзывы критиков

Sputnik Грузия

Грузинка Нуца Бузаладзе выступит во втором полуфинале "Евровидения-2024" 9 мая 13.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-13T14:14+0400

2024-04-13T14:14+0400

2024-04-13T14:14+0400

евровидение 2024

нуца бузаладзе

новости

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/0d/287306987_0:224:1536:1088_1920x0_80_0_0_9575fbe966c393e9746fbbc9385ede4d.jpg

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Букмекеры обновили свои прогнозы на победителя международного песенного конкурса "Евровидение-2024", и представительница от Грузии Нуца Бузаладзе занимает в нем 18-е место.На данный момент лидером букмекеров является Швейцария. До сих пор долгое время первую строчку занимала Хорватия.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>Исполнителю Nemo с песней The Code прогнозируют победу с шансами 25%. Второе место с 16% прочат представителю Хорватии – Baby Lasagna с треком Rim Tim Tagi Dim. Тройку лидеров замыкает итальянка Angelina Mango с композицией La noia: ее шанс, по мнению букмекеров, составляет 13%.Также в десятке лидеров есть: Стоить отметить, что прогнозы букмекеров могут еще кардинально измениться.Международный песенный конкурс "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё благодаря победе Лорин с песней Tattoo на конкурсе в предыдущем году. Первый и второй полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал – 11 мая 2024 года. Нуца выступит во втором полуфинале.Грузинка выступит на конкурсе с песней Firefighter. Авторы песни – македонский продюсер Дарко Димитров и исполнительница Ада Сатка. Эту композицию они написали специально для Нуцы. Вместе с Бузаладзе в видеоклипе участвуют грузинские и итальянские танцоры.Режиссер клипа – Заза Орашвили, который традиционно работает над клипами представителей Грузии как на взрослом, так и на детском Евровидении. Художник видео – Шако Попиашвили, хореограф – Луиджи Алока. Над дизайном костюмов трудились модельеры Лаша Джохадзе и Александре Ахалкацишвили.Вот что говорят о конкурсной песни грузинские иностранные критики конкурса на wiwibloggs. Wiwibloggs – это фан-сайт и канал на YouTube, посвященный конкурсу песни "Евровидение", запущенный в 2009 году журналистом Уильямом Ли Адамсом. Ежегодно делает прогнозы и отзывы на Евровидение и его участников. "Все элементы присутствуют: сильный вокал, безупречный танец (по крайней мере в клипе) и хороший бит. Но треку все еще не хватает немного запоминаемости в припеве... В конечном итоге это скорее демонстрация способностей, чем связная песня, так что есть вещи, тянущиеся в обоих направлениях. Есть хорошие шансы на квалификацию", – говорит Simon."Грузия присылает ужасные песни и не может пройти отбор почти десятилетие. Но в этом году этому придет конец. В песне Нуцы Firefighter есть один из самых запоминающихся моментов среди оптимистичных песен Евровидения-2024, и вы не можете не петь "I see it in air" весь день. Мне нравятся тяжелые басовые биты, которые идеально контрастируют с высокими нотами Нуцы. Если им удастся добиться успеха, Нуца сможет показать один из лучших результатов в Грузии на сегодняшний день", – считает Antranig."Мелодия этой песни слишком банальна и скучна. Многие хорошие песни Евровидения уже немного похожи, и я не могу найти в этой песне ничего запоминающегося. Это даже немного сбивает с толку, а текст довольно пустой. Тем не менее, я бы сказал, что это неплохая песня, но я не могу найти в ней ничего выдающегося", – сказал Youyou.Грузия подметила все элементы, которые раньше работали в других квалификациях, "измельчила их в блендере" и предоставила в треке Firefighter, считает Pablo.Общий вердикт жюри блога Wiwi грузинской исполнительнице и ее конкурсной песне: 6,43/10."Песня Firefighter наполнена громкостью, но не напыщенная. Ревущие барабаны в припеве представляют собой отдельную мелодию и дополняют вокальную партию Бузаладзе. Это мастерский ход. Если есть хоть какая-то справедливость, Firefighter должен вернуть Грузию в гранд-финал Евровидения впервые за восемь лет", – пишут критики.Что говорят о Нуце Бузаладзе на Reddit? Какой бэкграунд у Нуцы Бузаладзе?Нуца Бузаладзе 27 лет. С пятилетнего возраста она пела в составе народного грузинского вокального хора "Мартве", а потом в детском ансамбле "Мзиури". С четырнадцати лет активно принимает участие в разных вокальных шоу и конкурсах как в Грузии, так и за рубежом. Так, Нуца участвовала в конкурсах "Ничиери" (полуфиналистка, 2011), "Один в один" (финалистка, 2013), "Новая волна" (победительница, 2014), "Танцы со звездами" (полуфиналистка, 2015), "The Voice of Turkey" (полуфиналистка, 2017), "Ну-ка, все вместе!" (финалистка, 2020), "Kenga Magjike" (победительница, 2021), "Ну-ка, все вместе!" (финалистка, 2021), "American Idol" (12 лучших, 2023). Бузаладзе в 2019 году выпустила дебютный альбом "Nutsa22", в который вошли грузинские и англоязычные композиции. Последние годы грузинка активно концертировала в Лос-Анджелесе и Дубае. В 2023 году Нуца приняла участие в рейтинговом шоу American Idol, где вошла в топ-12 лучших участников проекта, а в финале спела в дуэте со знаменитой австралийской певицей Кайли Миноуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

евровидение 2024, нуца бузаладзе, новости, грузия