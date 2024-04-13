Пройдет ли Грузия в финал "Евровидения-2024"? Ставки букмекеров и отзывы критиков
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Представительница Грузии на "Евровидении-2024" Нуца Бузаладзе
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
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Грузинка Нуца Бузаладзе выступит во втором полуфинале "Евровидения-2024" 9 мая
ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Букмекеры обновили свои прогнозы на победителя международного песенного конкурса "Евровидение-2024", и представительница от Грузии Нуца Бузаладзе занимает в нем 18-е место.
На данный момент лидером букмекеров является Швейцария. До сих пор долгое время первую строчку занимала Хорватия.
Исполнителю Nemo с песней The Code прогнозируют победу с шансами 25%. Второе место с 16% прочат представителю Хорватии – Baby Lasagna с треком Rim Tim Tagi Dim. Тройку лидеров замыкает итальянка Angelina Mango с композицией La noia: ее шанс, по мнению букмекеров, составляет 13%.
© eurovisionworld.comПрогнозы букмекеров на Евровидение-2024 / Скриншот с сайта
Прогнозы букмекеров на Евровидение-2024 / Скриншот с сайта
© eurovisionworld.com
Также в десятке лидеров есть:
Украина – 9%;
Нидерланды – 8%;
Франция – 3%;
Бельгия – 3%;
Греция – 3%;
Израиль – 2%;
Швеция – 2%.
Стоить отметить, что прогнозы букмекеров могут еще кардинально измениться.
Международный песенный конкурс "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё благодаря победе Лорин с песней Tattoo на конкурсе в предыдущем году. Первый и второй полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал – 11 мая 2024 года. Нуца выступит во втором полуфинале.
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Представительница Грузии на "Евровидении-2024" Нуца Бузаладзе
Представительница Грузии на "Евровидении-2024" Нуца Бузаладзе
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
Грузинка выступит на конкурсе с песней Firefighter. Авторы песни – македонский продюсер Дарко Димитров и исполнительница Ада Сатка. Эту композицию они написали специально для Нуцы. Вместе с Бузаладзе в видеоклипе участвуют грузинские и итальянские танцоры.
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Представительница Грузии на "Евровидении-2024" Нуца Бузаладзе
Представительница Грузии на "Евровидении-2024" Нуца Бузаладзе
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
Режиссер клипа – Заза Орашвили, который традиционно работает над клипами представителей Грузии как на взрослом, так и на детском Евровидении. Художник видео – Шако Попиашвили, хореограф – Луиджи Алока. Над дизайном костюмов трудились модельеры Лаша Джохадзе и Александре Ахалкацишвили.
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Представительница Грузии на "Евровидении-2024" Нуца Бузаладзе
Представительница Грузии на "Евровидении-2024" Нуца Бузаладзе
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
Вот что говорят о конкурсной песни грузинские иностранные критики конкурса на wiwibloggs. Wiwibloggs – это фан-сайт и канал на YouTube, посвященный конкурсу песни "Евровидение", запущенный в 2009 году журналистом Уильямом Ли Адамсом. Ежегодно делает прогнозы и отзывы на Евровидение и его участников.
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Представительница Грузии на "Евровидении-2024" Нуца Бузаладзе
Представительница Грузии на "Евровидении-2024" Нуца Бузаладзе
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
"Все элементы присутствуют: сильный вокал, безупречный танец (по крайней мере в клипе) и хороший бит. Но треку все еще не хватает немного запоминаемости в припеве... В конечном итоге это скорее демонстрация способностей, чем связная песня, так что есть вещи, тянущиеся в обоих направлениях. Есть хорошие шансы на квалификацию", – говорит Simon.
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Представительница Грузии на "Евровидении-2024" Нуца Бузаладзе
Представительница Грузии на "Евровидении-2024" Нуца Бузаладзе
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
"Грузия присылает ужасные песни и не может пройти отбор почти десятилетие. Но в этом году этому придет конец. В песне Нуцы Firefighter есть один из самых запоминающихся моментов среди оптимистичных песен Евровидения-2024, и вы не можете не петь "I see it in air" весь день. Мне нравятся тяжелые басовые биты, которые идеально контрастируют с высокими нотами Нуцы. Если им удастся добиться успеха, Нуца сможет показать один из лучших результатов в Грузии на сегодняшний день", – считает Antranig.
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Представительница Грузии на "Евровидении-2024" Нуца Бузаладзе
Представительница Грузии на "Евровидении-2024" Нуца Бузаладзе
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
"Мелодия этой песни слишком банальна и скучна. Многие хорошие песни Евровидения уже немного похожи, и я не могу найти в этой песне ничего запоминающегося. Это даже немного сбивает с толку, а текст довольно пустой. Тем не менее, я бы сказал, что это неплохая песня, но я не могу найти в ней ничего выдающегося", – сказал Youyou.
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Представительница Грузии на Евровидении-2024 Нуца Бузаладзе
Представительница Грузии на Евровидении-2024 Нуца Бузаладзе
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
Грузия подметила все элементы, которые раньше работали в других квалификациях, "измельчила их в блендере" и предоставила в треке Firefighter, считает Pablo.
"Однако треку не хватает сплоченности и лирического содержания. Очень сложно понять, о чем говорит эта песня. Где куплеты? Где заканчивается припев? И чем больше я об этом думаю, тем больше вопросов возникает. Нуца действительно кажется исполнительницей, которая может эффективно воплотить это в жизнь и снова вывести Грузию в финал, но хотелось бы закрыть эти вопросительные знаки", – пишет Pablo.
Общий вердикт жюри блога Wiwi грузинской исполнительнице и ее конкурсной песне: 6,43/10.
Нуца Бузаладзе из Грузии – главная героиня самого грандиозного выступления Дарко Димитрова на Евровидении, пишут на сайте aboutthecontest.com.
"Песня Firefighter наполнена громкостью, но не напыщенная. Ревущие барабаны в припеве представляют собой отдельную мелодию и дополняют вокальную партию Бузаладзе. Это мастерский ход. Если есть хоть какая-то справедливость, Firefighter должен вернуть Грузию в гранд-финал Евровидения впервые за восемь лет", – пишут критики.
Что говорят о Нуце Бузаладзе на Reddit?
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Нуца Бузаладзе
Нуца Бузаладзе
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
Номер действительно хороший, и она, кажется, потрясающая исполнительница. Но в чем загвоздка? Просто для меня это недостаточно цепляет. При этом я очень-очень-очень хочу, чтобы Грузия прошла квалификацию;
Голос у нее великолепный, дикция – нет;
Участие Нуцы на Евровидении имеет большой смысл, я рад за нее. Вся эта ксенофобская реакция, которую она получила на American Idol, только для того, чтобы в этом сезоне она сделала больше, чем кто-либо другой;
Не знаю, что я чувствую по поводу этой песни при первом прослушивании. Это очень драматично и гораздо более оркестрово, чем я ожидал. С ее великолепным вокалом и безупречным выступлением это должна быть самая конкурентоспособная фигура в Грузии за долгое время. Но с учетом того, насколько сложен второй полуфинал, по моему мнению, это все еще за бортом квалификации;
Это солидная, наверное, самая запоминающаяся песня в стиле поп. Но я не уверен, что этого будет достаточно, чтобы пройти квалификацию... Однако это определенно более конкурентоспособная песня из недавних попыток;
Здесь много элементов, которые мне нравятся, с этническими инструментами и множеством вокальных моментов, но это все равно оставляет меня равнодушным. Однако если это не обеспечит Грузии квалификацию, то я не знаю, что будет!
Какой бэкграунд у Нуцы Бузаладзе?
Нуца Бузаладзе 27 лет. С пятилетнего возраста она пела в составе народного грузинского вокального хора "Мартве", а потом в детском ансамбле "Мзиури". С четырнадцати лет активно принимает участие в разных вокальных шоу и конкурсах как в Грузии, так и за рубежом.
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Нуца Бузаладзе
Нуца Бузаладзе
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
Так, Нуца участвовала в конкурсах "Ничиери" (полуфиналистка, 2011), "Один в один" (финалистка, 2013), "Новая волна" (победительница, 2014), "Танцы со звездами" (полуфиналистка, 2015), "The Voice of Turkey" (полуфиналистка, 2017), "Ну-ка, все вместе!" (финалистка, 2020), "Kenga Magjike" (победительница, 2021), "Ну-ка, все вместе!" (финалистка, 2021), "American Idol" (12 лучших, 2023).
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Представительница Грузии на "Евровидении-2024" Нуца Бузаладзе
Представительница Грузии на "Евровидении-2024" Нуца Бузаладзе
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
Бузаладзе в 2019 году выпустила дебютный альбом "Nutsa22", в который вошли грузинские и англоязычные композиции. Последние годы грузинка активно концертировала в Лос-Анджелесе и Дубае.
В 2023 году Нуца приняла участие в рейтинговом шоу American Idol, где вошла в топ-12 лучших участников проекта, а в финале спела в дуэте со знаменитой австралийской певицей Кайли Миноуг.