https://sputnik-georgia.ru/20240413/storonniki-alt-info-proveli-krupnuyu-aktsiyu-protesta-v-tsentre-tbilisi---video-287317793.html
Сторонники "Альт-Инфо" провели крупную акцию протеста в центре Тбилиси – видео
Сторонники "Альт-Инфо" провели крупную акцию протеста в центре Тбилиси – видео
Sputnik Грузия
Крупная акция протеста прошла в центре Тбилиси. Сторонники Консервативного движения "Альт-Инфо", выступающего за налаживание отношений с Россией, собрались у... 13.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-13T19:35+0400
2024-04-13T19:35+0400
2024-04-13T19:37+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
консервативное движение
акции протеста
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/0d/287317625_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_83b2bd5cbdecaace1597de1940784afa.jpg
По словам лидеров "Альт-инфо", так "Грузинская мечта" устранила конкурента на выборах. В знак протеста участники акции сожгли майки с символикой правящей партии. Они угрожают радикальными формами протеста – блокировкой работы госучреждений, перекрытием автомагистралей и железной дороги, если регистрация партии не будет восстановлена.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/0d/287317625_203:0:1163:720_1920x0_80_0_0_a4bbedc65aae1944907db6dbeffcee0c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, консервативное движение, акции протеста, тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, консервативное движение, акции протеста, тбилиси, видео
Сторонники "Альт-Инфо" провели крупную акцию протеста в центре Тбилиси – видео
19:35 13.04.2024 (обновлено: 19:37 13.04.2024)
Крупная акция протеста прошла в центре Тбилиси. Сторонники Консервативного движения "Альт-Инфо", выступающего за налаживание отношений с Россией, собрались у офиса правящей партии "Грузинская мечта" из-за отмены регистрации партии.
По словам лидеров "Альт-инфо", так "Грузинская мечта" устранила конкурента на выборах. В знак протеста участники акции сожгли майки с символикой правящей партии. Они угрожают радикальными формами протеста – блокировкой работы госучреждений, перекрытием автомагистралей и железной дороги, если регистрация партии не будет восстановлена.