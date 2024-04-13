https://sputnik-georgia.ru/20240413/storonniki-alt-info-proveli-krupnuyu-aktsiyu-protesta-v-tsentre-tbilisi---video-287317793.html

Сторонники "Альт-Инфо" провели крупную акцию протеста в центре Тбилиси – видео

Сторонники "Альт-Инфо" провели крупную акцию протеста в центре Тбилиси – видео

Sputnik Грузия

Крупная акция протеста прошла в центре Тбилиси. Сторонники Консервативного движения "Альт-Инфо", выступающего за налаживание отношений с Россией, собрались у... 13.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-13T19:35+0400

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2024-04-13T19:37+0400

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По словам лидеров "Альт-инфо", так "Грузинская мечта" устранила конкурента на выборах. В знак протеста участники акции сожгли майки с символикой правящей партии. Они угрожают радикальными формами протеста – блокировкой работы госучреждений, перекрытием автомагистралей и железной дороги, если регистрация партии не будет восстановлена.

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, консервативное движение, акции протеста, тбилиси, видео