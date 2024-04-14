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"За Салтанат": в Тбилиси прошла акция против фемицида – видео
"За Салтанат": в Тбилиси прошла акция против фемицида – видео
Sputnik Грузия
Около 40 человек, в основном казахстанцы, собрались в парке Ваке в центре Тбилиси на акцию против фемицида и в поддержку погибшей Салтанат Нукеновой 14.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-14T17:14+0400
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В жестоком убийстве 31-летней женщины обвиняется ее гражданский муж – экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.Участники акции подготовили плакаты и фотографии с информацией о жертвах, погибших от домашнего насилия в Казахстане. По словам организатора акции Асем Коптлеуовой, эта проблема остро стоит не только в Казахстане, странах СНГ или в Грузии, но и во многих других странах мира."Мы хотим привлечь внимание всех людей к этой проблеме. Не терпеть, не молчать, а всегда бороться за свою жизнь, за свои права", – отметила Асем Коптлеуова. Ежегодно в Казахстане жертвами фемицида становятся до 400 женщин. Ранее подобная акция протеста прошла в нескольких европейских столицах: Риме, Берлине, Париже и других городах.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции протеста, казахстан, за права женщин грузии, семейное насилие, общество, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции протеста, казахстан, за права женщин грузии, семейное насилие, общество, видео

"За Салтанат": в Тбилиси прошла акция против фемицида – видео

17:14 14.04.2024 (обновлено: 18:02 14.04.2024)
© video: Sputnik / Stringer
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Около 40 человек, в основном казахстанцы, собрались в парке Ваке в центре Тбилиси на акцию против фемицида и в поддержку погибшей Салтанат Нукеновой
В жестоком убийстве 31-летней женщины обвиняется ее гражданский муж – экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Участники акции подготовили плакаты и фотографии с информацией о жертвах, погибших от домашнего насилия в Казахстане. По словам организатора акции Асем Коптлеуовой, эта проблема остро стоит не только в Казахстане, странах СНГ или в Грузии, но и во многих других странах мира.

"Мы хотим привлечь внимание всех людей к этой проблеме. Не терпеть, не молчать, а всегда бороться за свою жизнь, за свои права", – отметила Асем Коптлеуова. Ежегодно в Казахстане жертвами фемицида становятся до 400 женщин. Ранее подобная акция протеста прошла в нескольких европейских столицах: Риме, Берлине, Париже и других городах.
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