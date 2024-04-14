https://sputnik-georgia.ru/20240414/den-gruzinskogo-yazyka-otmetili-v-stolichnom-parke-deda-ena---video-287323683.html
День грузинского языка отметили в парке "Деда Эна" в Тбилиси – видео
День грузинского языка отметили в парке "Деда Эна" в Тбилиси – видео
Sputnik Грузия
Ровно 46 лет назад в Тбилиси прошли массовые выступления в защиту родного языка. А символом протестов стал учебник "Деда Эна" ("Родная речь") 14.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-14T16:55+0400
2024-04-14T16:55+0400
2024-04-14T17:17+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
акции
день родного языка
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/0e/287323325_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a04d5a04b63cd16b7dbae86f2ca8dfb0.jpg
В одноименном парке находится памятник грузинскому алфавиту. Ежегодно здесь собираются школьники, их родители, учителя, жители и гости Тбилиси. Дети читают стихи грузинских поэтов, поют песни и участвуют в конкурсах. Таким образом граждане страны отдают дань уважения родному языку.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/0e/287323325_89:0:1049:720_1920x0_80_0_0_d180b90f7b56f3d90c86a2f13610b31d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции, день родного языка, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции, день родного языка, видео
День грузинского языка отметили в парке "Деда Эна" в Тбилиси – видео
16:55 14.04.2024 (обновлено: 17:17 14.04.2024)
Ровно 46 лет назад в Тбилиси прошли массовые выступления в защиту родного языка. А символом протестов стал учебник "Деда Эна" ("Родная речь")
В одноименном парке находится памятник грузинскому алфавиту. Ежегодно здесь собираются школьники, их родители, учителя, жители и гости Тбилиси. Дети читают стихи грузинских поэтов, поют песни и участвуют в конкурсах. Таким образом граждане страны отдают дань уважения родному языку.