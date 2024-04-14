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День грузинского языка отметили в парке "Деда Эна" в Тбилиси – видео

День грузинского языка отметили в парке "Деда Эна" в Тбилиси – видео

Sputnik Грузия

Ровно 46 лет назад в Тбилиси прошли массовые выступления в защиту родного языка. А символом протестов стал учебник "Деда Эна" ("Родная речь") 14.04.2024, Sputnik Грузия

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В одноименном парке находится памятник грузинскому алфавиту. Ежегодно здесь собираются школьники, их родители, учителя, жители и гости Тбилиси. Дети читают стихи грузинских поэтов, поют песни и участвуют в конкурсах. Таким образом граждане страны отдают дань уважения родному языку.

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