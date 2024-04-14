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Гибелью людей завершилось ДТП в Западной Грузии
Гибелью людей завершилось ДТП в Западной Грузии
Sputnik Грузия
Водитель автомобиля не справился с управлением, после чего минивэн вылетел за пределы проезжей части 14.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-14T15:32+0400
2024-04-14T15:32+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Три человека погибли в результате ДТП с участием минивэна, следовавшего из села Багдати (регион Имерети) в Тбилиси, сообщила телекомпания "Рустави 2". По словам очевидцев, водитель автомобиля не справился с управлением, после чего минивэн вылетел за пределы проезжей части. В ДТП пострадали еще несколько человек. Они были доставлены в больницу. МВД начало расследование инцидента по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, западная грузия, имерети, дтп
грузия, новости, происшествия, западная грузия, имерети, дтп
Гибелью людей завершилось ДТП в Западной Грузии
Водитель автомобиля не справился с управлением, после чего минивэн вылетел за пределы проезжей части
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Три человека погибли в результате ДТП с участием минивэна, следовавшего из села Багдати (регион Имерети) в Тбилиси, сообщила телекомпания "Рустави 2".
По словам очевидцев, водитель автомобиля не справился с управлением, после чего минивэн вылетел за пределы проезжей части. В ДТП пострадали еще несколько человек. Они были доставлены в больницу.
МВД начало расследование инцидента по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".