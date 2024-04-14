https://sputnik-georgia.ru/20240414/girchi-podgotovil-alternativu-zakona-ob-inoagentakh---mnenie-pravyaschey-partii-287324138.html
"Гирчи" подготовил альтернативу закона об "иноагентах" – мнение правящей партии
"Гирчи" подготовил альтернативу закона об "иноагентах" – мнение правящей партии
Sputnik Грузия
В понедельник партия "Гирчи" внесет на рассмотрение бюро парламента законопроект о допустимости политического лоббирования в Грузии 14.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-14T18:01+0400
2024-04-14T18:01+0400
2024-04-14T18:05+0400
политика
грузия
новости
мамука мдинарадзе
яго хвичия
акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Если инициатива партии "Гирчи" о допустимости политического лоббирования получит поддержку других политических партий и определенного круга общества, можно будет начать ее обсуждение в парламенте, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. В понедельник, 15 марта, партия "Гирчи" внесет на рассмотрение законопроект о допустимости политического лоббирования в Грузии, который представляет собой альтернативу закона "О прозрачности иностранного влияния", повторно инициированного правящей партией после акций протеста в Тбилиси в марте 2023 года. По его словам, нужно время, чтобы понять, выйдет ли этот законопроект за рамки "мнения Хвичия". В свою очередь авторы законопроекта считают, что закон "О прозрачности иностранного влияния" демонстрирует антиамериканскую борьбу с американцами – главными союзниками Грузии, что не допустимо. По словам депутата Яго Хвичия, контроль над американскими деньгами, когда не контролируются российские деньги, в конечном итоге оставит Грузию с неконтролируемыми и безальтернативными средствами из России. После инициирования проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти Грузии подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Спорный законопроект Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: – некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; – вещатель; – юридическое лицо, владеющее печатными СМИ; – юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила". Иностранная сила – это: – субъект, составляющий систему власти иностранного государства; – физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии; – юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; – организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, яго хвичия, акция против закона об иноагентах
политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, яго хвичия, акция против закона об иноагентах
"Гирчи" подготовил альтернативу закона об "иноагентах" – мнение правящей партии
18:01 14.04.2024 (обновлено: 18:05 14.04.2024)
В понедельник партия "Гирчи" внесет на рассмотрение бюро парламента законопроект о допустимости политического лоббирования в Грузии
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Если инициатива партии "Гирчи" о допустимости политического лоббирования получит поддержку других политических партий и определенного круга общества, можно будет начать ее обсуждение в парламенте, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.
В понедельник, 15 марта, партия "Гирчи" внесет на рассмотрение законопроект о допустимости политического лоббирования в Грузии, который представляет собой альтернативу закона "О прозрачности иностранного влияния", повторно инициированного правящей партией после акций протеста в Тбилиси в марте 2023 года.
"По моему, это мнение меньшинства, и если оно получит некоторую поддержку со стороны других политических партий и хотя бы в определенном круге общества, не в широких массах, но хотя бы в определенных кругах, можно будет это обсудить", – сказал Мдинарадзе.
По его словам, нужно время, чтобы понять, выйдет ли этот законопроект за рамки "мнения Хвичия".
В свою очередь авторы законопроекта считают, что закон "О прозрачности иностранного влияния" демонстрирует антиамериканскую борьбу с американцами – главными союзниками Грузии, что не допустимо.
По словам депутата Яго Хвичия, контроль над американскими деньгами, когда не контролируются российские деньги, в конечном итоге оставит Грузию с неконтролируемыми и безальтернативными средствами из России.
После инициирования проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти Грузии подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:
– некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
– юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
– юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
– субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
– физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
– юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
– организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.