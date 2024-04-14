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Грузинка погибла во время нападения на ТЦ в Сиднее
Грузинка погибла во время нападения на ТЦ в Сиднее
Sputnik Грузия
Посольство Грузии находится в контакте с членами семьи погибшей, проводятся соответствующие процедуры 14.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-14T20:22+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Среди шести погибших в результате нападения на торговый центр в Сиднее была одна грузинка, сообщил МИД Грузии. Неизвестный мужчина 13 апреля напал на граждан с ножом в одном из торговых центров Сиднея. Он убил шесть человек, в том числе пять женщин и одного мужчину. Посольство Грузии находится в контакте с членами семьи погибшей, проводятся соответствующие процедуры. Полиция Нового Южного Уэльса подтвердила, что 55-летняя женщина погибла в результате нападения на торговый центр. По информации грузинских СМИ, погибшую звали Пикрия Дарчия. Нападавший, по данным полиции, это 40-летний Джоэл Каучи – был застрелен правоохранителями. Власти заявили, что нападение, скорее всего, было "связано с психическим расстройством" Каучи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, австралия, сидней, новости, происшествия
грузия, австралия, сидней, новости, происшествия
Грузинка погибла во время нападения на ТЦ в Сиднее
20:22 14.04.2024 (обновлено: 20:51 14.04.2024)
Посольство Грузии находится в контакте с членами семьи погибшей, проводятся соответствующие процедуры
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Среди шести погибших в результате нападения на торговый центр в Сиднее была одна грузинка, сообщил МИД Грузии.
Неизвестный мужчина 13 апреля напал на граждан с ножом в одном из торговых центров Сиднея. Он убил шесть человек, в том числе пять женщин и одного мужчину.
"Грузинской стороне известно о гибели гражданки Грузии (и Австралии) в результате нападения на торговый центр в Сиднее. Наши соболезнования членам семьи погибшей, а также правительству и народу Австралии в связи с гибелью людей в результате этого инцидента. Грузинская сторона выражает обеспокоенность произошедшим", – говорится в сообщении МИД.
Посольство Грузии находится в контакте с членами семьи погибшей, проводятся соответствующие процедуры.
Полиция Нового Южного Уэльса подтвердила, что 55-летняя женщина погибла в результате нападения на торговый центр.
По информации грузинских СМИ, погибшую звали Пикрия Дарчия.
Нападавший, по данным полиции, это 40-летний Джоэл Каучи – был застрелен правоохранителями.
Власти заявили, что нападение, скорее всего, было "связано с психическим расстройством" Каучи.