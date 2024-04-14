https://sputnik-georgia.ru/20240414/gruzinka-pogibla-vo-vremya-napadeniya-na-tts-v-sidnee-287325346.html

Грузинка погибла во время нападения на ТЦ в Сиднее

Грузинка погибла во время нападения на ТЦ в Сиднее

Sputnik Грузия

Посольство Грузии находится в контакте с членами семьи погибшей, проводятся соответствующие процедуры 14.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Среди шести погибших в результате нападения на торговый центр в Сиднее была одна грузинка, сообщил МИД Грузии. Неизвестный мужчина 13 апреля напал на граждан с ножом в одном из торговых центров Сиднея. Он убил шесть человек, в том числе пять женщин и одного мужчину. Посольство Грузии находится в контакте с членами семьи погибшей, проводятся соответствующие процедуры. Полиция Нового Южного Уэльса подтвердила, что 55-летняя женщина погибла в результате нападения на торговый центр. По информации грузинских СМИ, погибшую звали Пикрия Дарчия. Нападавший, по данным полиции, это 40-летний Джоэл Каучи – был застрелен правоохранителями. Власти заявили, что нападение, скорее всего, было "связано с психическим расстройством" Каучи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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