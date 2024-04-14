https://sputnik-georgia.ru/20240414/gruzinskiy-chempion-ufc-nazval-imya-sleduyuschego-sopernika-287326541.html

Грузинский чемпион UFC назвал имя следующего соперника

Грузинский чемпион UFC назвал имя следующего соперника

Sputnik Грузия

Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля победил австралийца Александра Волкановски 14.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-14T23:24+0400

2024-04-14T23:24+0400

2024-04-14T23:24+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Следующим соперником первого грузинского чемпиона UFC 27-летнего Ильи Топурия в полулегком весе станет Макс Холлоуэй, об этом боец рассказал СМИ. Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля победил австралийца Александра Волкановски. На данный момент на счету американца Макса Холлоуэя 27 побед и семь поражений за карьеру в ММА. Он стал чемпионом в полулегком весе в 2017 году и трижды защитил пояс. В 2019 году он уступил чемпионский титул австралийцу Александру Волкановски. Пока что UFC официально не анонсировал бой. Что касается Топурия, то 27-летний грузин пока не проигрывал ни одного боя (15:0). За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов, при этом организаторы добавили еще 50 тысяч за лучший проведенный бой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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