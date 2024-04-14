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Грузия 14 апреля отмечает День родного языка

Грузия 14 апреля отмечает День родного языка

Sputnik Грузия

Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек 14.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-14T09:01+0400

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2024-04-14T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. День родного языка (Дедаэнис дге) отмечают 14 апреля по всей Грузии. В столице и регионах намечено проведение концертов, тематических выставок и народных гуляний.Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек.В современном грузинском языке 17 диалектов, в том числе картлийский, кахетинский (они лежат в основе литературного языка), имеретинский, рачинский, лечхумский, гурийский, джавахский, месхский и аджарский.Особо выделяется группа горных диалектов Восточной Грузии – хевсурский, мохевский, мтиуло-гудамакарский, тушинский и пшавский, а также три диалекта за пределами страны – ингилойский (Азербайджан), ферейданский (Иран) и имерхевский (Турция).Грузинский язык: почему азбука начинается с фиалки >>Грузинский был языком коренного населения Закавказья (Иберии – на востоке и Колхиды (Колхети) – на западе) с древнейших времен. Грузинский язык имеет непрерывную письменную и литературную традицию, которая возникла вскоре после принятия христианства (IV в. н. э.). В грузинском языке 5 гласных и 28 согласных фонем.Современный грузинский алфавит состоит из 33 букв. Он создан не позднее V в. н. э. под влиянием арамейского и греческого письма. С ранних веков использовалось древнегрузинское письмо мргловани (асомтаврули). С IX века – письмо нусхури (церковное), а с XI века – письмо мхедрули (гражданское).В 2016 году 30 ноября ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия все три вида грузинской письменности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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