https://sputnik-georgia.ru/20240414/posolstvo-gruzii-v-izraile-zadeystvovalo-goryachuyu-liniyu-dlya-sograzhdan-287324795.html

Посольство Грузии в Израиле открыло горячую линию для сограждан

Посольство Грузии в Израиле открыло горячую линию для сограждан

Sputnik Грузия

Посольство намерено донести до граждан Грузии информацию о мерах безопасности, о которых объявляют власти Израиля 14.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-14T19:17+0400

2024-04-14T19:17+0400

2024-04-14T20:48+0400

грузия

новости

политика

биньямин нетаньяху

хамас

израиль

иран

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23851/38/238513874_0:178:3009:1870_1920x0_80_0_0_7fef3b715730a1afbec376c90387a0c3.jpg

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Для граждан Грузии в Израиле задействована горячая линия, через которую они смогут получить интересующую их информацию, рассказал посол Грузии в Израиле Заза Канделаки. Иран в ночь на 14 апреля выпустил более 200 ракет и беспилотников по Израилю в ответ на обстрел его военными иранского консульства в Дамаске. По словам дипломата, граждане Грузии, проживающие сегодня в Израиле, должны принять во внимание все рекомендации, выданные властями Израиля, и соблюдать все необходимые меры безопасности согласно этим рекомендациям. Глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери уточнил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля, но предупредил, что продолжит действовать в случае эскалации со стороны Тель-Авива.Западные страны осудили иранскую атаку, генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к деэскалации. Срочное заседание Совбеза Всемирной организации из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке назначено на 23:00 мск в воскресенье.В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Тель-Авив отразил удары Тегерана, а также пообещал "победу совместными усилиями". Министр обороны страны Йоав Галант добавил, что кампания еще не окончена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

израиль

иран

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, биньямин нетаньяху, хамас, израиль, иран