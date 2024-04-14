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Посольство Грузии в Израиле открыло горячую линию для сограждан
Посольство Грузии в Израиле открыло горячую линию для сограждан
Sputnik Грузия
Посольство намерено донести до граждан Грузии информацию о мерах безопасности, о которых объявляют власти Израиля 14.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-14T19:17+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Для граждан Грузии в Израиле задействована горячая линия, через которую они смогут получить интересующую их информацию, рассказал посол Грузии в Израиле Заза Канделаки. Иран в ночь на 14 апреля выпустил более 200 ракет и беспилотников по Израилю в ответ на обстрел его военными иранского консульства в Дамаске. По словам дипломата, граждане Грузии, проживающие сегодня в Израиле, должны принять во внимание все рекомендации, выданные властями Израиля, и соблюдать все необходимые меры безопасности согласно этим рекомендациям. Глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери уточнил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля, но предупредил, что продолжит действовать в случае эскалации со стороны Тель-Авива.Западные страны осудили иранскую атаку, генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к деэскалации. Срочное заседание Совбеза Всемирной организации из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке назначено на 23:00 мск в воскресенье.В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Тель-Авив отразил удары Тегерана, а также пообещал "победу совместными усилиями". Министр обороны страны Йоав Галант добавил, что кампания еще не окончена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Посольство Грузии в Израиле открыло горячую линию для сограждан
19:17 14.04.2024 (обновлено: 20:48 14.04.2024)
Посольство намерено донести до граждан Грузии информацию о мерах безопасности, о которых объявляют власти Израиля
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Для граждан Грузии в Израиле задействована горячая линия, через которую они смогут получить интересующую их информацию, рассказал посол Грузии в Израиле Заза Канделаки.
Иран в ночь на 14 апреля выпустил более 200 ракет и беспилотников по Израилю в ответ на обстрел его военными иранского консульства в Дамаске.
"Посольство действует согласно текущей ситуации в стране. Мы изо всех сил стараемся донести до наших граждан информацию о мерах безопасности, о которых сейчас объявляется. Запущена горячая линия, и любой гражданин Грузии может в любое время получить важную и интересную информацию от посольства", – сказал Канделаки журналистам.
По словам дипломата, граждане Грузии, проживающие сегодня в Израиле, должны принять во внимание все рекомендации, выданные властями Израиля, и соблюдать все необходимые меры безопасности согласно этим рекомендациям.
Глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери уточнил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" против Израиля, но предупредил, что продолжит действовать в случае эскалации со стороны Тель-Авива.
Западные страны осудили иранскую атаку, генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к деэскалации. Срочное заседание Совбеза Всемирной организации из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке назначено на 23:00 мск в воскресенье.
В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что Тель-Авив отразил удары Тегерана, а также пообещал "победу совместными усилиями". Министр обороны страны Йоав Галант добавил, что кампания еще не окончена.