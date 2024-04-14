https://sputnik-georgia.ru/20240414/premer-vyzval-poslov-ssha-i-es-na-teledebaty-po-zakonu-ob-inoagentakh-287325595.html

Премьер вызвал послов США и ЕС на теледебаты по закону "об иноагентах"

Премьер вызвал послов США и ЕС на теледебаты по закону "об иноагентах"

Sputnik Грузия

Власти не могут понять широко распространенную практику, когда иностранные дипломаты не отвечают аргументами на аргументы, а предпочитают безосновательные... 14.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-14T21:43+0400

2024-04-14T21:43+0400

2024-04-14T22:13+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

национальное агентство публичного реестра

сша

евросоюз

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил послам США, ЕС и государств-членов Евросоюза провести публичное обсуждение проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" в прямом эфире. На днях канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Берлин Ираклия Кобахидзе выразил надежду, что Грузия учтет критику Евросоюза и не примет закон "О прозрачности иностранного влияния". В ответ премьер Грузии привел свои аргументы в пользу инициированного законопроекта. По словам главы правительства, так общество поймет о необходимости принятия закона для защиты суверенитета Грузии. Премьер также подчеркнул, что Грузия ценит и заботится об отношениях со странами-партнерами. В то же время, по его словам, власти Грузии ценят шаги и заявления действующих послов, которые направлены на укрепление международных позиций Грузии. Премьер подчеркнул, что и в будущем все основательные советы и рекомендации будут учитываться. Премьер обратил свое внимание на то, что иностранные дипломаты продолжают активно участвовать политических дебатах, которые ведутся в Грузии. По его словам, несмотря на то, что такая практика замены политической оппозиции не соответствует стандартам дипломатии, учитывая скудность политических и интеллектуальных ресурсов грузинской оппозиции, в некоторой степени дипломатов даже можно понять. Как подчеркнул премьер, власти не могут понять широко распространенную практику, когда иностранные дипломаты не отвечают аргументами на аргументы и при этом публично делают безосновательные политические заявления. По словам премьера, прозрачность и гласность – лучший способ предотвратить порочность. В то же время необоснованная критика, которую грузинские власти часто слышат от иностранных послов, общество связывает с конкретными странами, что влечет за собой серьезные риски. "Мы должны сохранить грузинскому обществу доверие к странам-партнерам, забота об этом является нашим долгом и ответственностью", – подчеркнул премьер. Спорный законопроект Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: – некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; – вещатель; – юридическое лицо, владеющее печатными СМИ; – юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила". Иностранная сила – это: – субъект, составляющий систему власти иностранного государства; – физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии; – юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; – организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, национальное агентство публичного реестра, сша, евросоюз, законопроект об иноагентах