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Турция утвердила договор с Азербайджаном и Грузией по облегчению таможенных операций
Турция утвердила договор с Азербайджаном и Грузией по облегчению таможенных операций
Sputnik Грузия
Соглашение направлено на упрощение таможенных процедур в отношении товаров, перевозимых транзитом по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс 14.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-14T13:36+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение между Турцией, Азербайджаном и Грузией по облегчению таможенных транзитных операций в рамках проекта Баку-Тбилиси-Карс, соответствующий документ опубликован в "Официальном вестнике" правительства страны (Resmi Gazete).Соглашение между правительствами трех стран было подписано 18 августа 2022 года в Баку.Договор направлен на упрощение таможенных процедур в отношении товаров, перевозимых транзитом по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, которая проходит по территории всех трех государств.Напомним, о том, что Азербайджан будет ежегодно экспортировать в Турцию 1,5 млн литров вина и алкогольных напитков без таможенной пошлины, стало известно в феврале этого.Соответствующее решение было принято на очередном заседании Великого национального собрания Турции (парламента).Сообщается, что беспошлинные поставки алкогольных напитков из Азербайджана в Турцию будут реализованы в рамках преференциального торгового соглашения, которое действует между странами и рассчитано на 10 лет.Отметим, что соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией вступило в силу в марте 2021 года. В рамках данного соглашения Турция обеспечивает беспошлинный импорт 15 наименований товаров, произведенных в Азербайджане, в основном это продукция АПК и ее промышленная переработка.В апреле прошлого года Баку и Анкара подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о преференциальной торговле.
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грузия, новости, экономика, турция, азербайджан, реджеп тайип эрдоган, баку-тбилиси-карс
Турция утвердила договор с Азербайджаном и Грузией по облегчению таможенных операций
13:36 14.04.2024 (обновлено: 13:47 14.04.2024)
Соглашение направлено на упрощение таможенных процедур в отношении товаров, перевозимых транзитом по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение между Турцией, Азербайджаном и Грузией по облегчению таможенных транзитных операций в рамках проекта Баку-Тбилиси-Карс, соответствующий документ опубликован в "Официальном вестнике" правительства страны (Resmi Gazete).
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение между Турцией, Азербайджаном и Грузией "О предварительном обмене данными для облегчения таможенных транзитных операций в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс", - сказано в сообщении.
Соглашение между правительствами трех стран было подписано 18 августа 2022 года в Баку.
Договор направлен на упрощение таможенных процедур в отношении товаров, перевозимых транзитом по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, которая проходит по территории всех трех государств.
Напомним, о том, что Азербайджан будет ежегодно экспортировать в Турцию 1,5 млн литров вина и алкогольных напитков без таможенной пошлины, стало известно в феврале этого.
Соответствующее решение было принято на очередном заседании Великого национального собрания Турции (парламента).
Сообщается, что беспошлинные поставки алкогольных напитков из Азербайджана в Турцию будут реализованы в рамках преференциального торгового соглашения, которое действует между странами и рассчитано на 10 лет.
Согласно документу, Турция закупает у Азербайджана вино, шелковицу, айву, продукцию черной металлургии и упаковочные материалы без таможенной пошлины. Турция же экспортирует в Азербайджан в рамках преференциального соглашения медную проволоку, стиральные машины, мониторы, видеорегистраторы, детали автомобилей и алюминий.
Отметим, что соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией вступило в силу в марте 2021 года. В рамках данного соглашения Турция обеспечивает беспошлинный импорт 15 наименований товаров, произведенных в Азербайджане, в основном это продукция АПК и ее промышленная переработка.
В апреле прошлого года Баку и Анкара подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о преференциальной торговле.