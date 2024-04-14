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Турция утвердила договор с Азербайджаном и Грузией по облегчению таможенных операций

Турция утвердила договор с Азербайджаном и Грузией по облегчению таможенных операций

Sputnik Грузия

Соглашение направлено на упрощение таможенных процедур в отношении товаров, перевозимых транзитом по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс 14.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-14T13:36+0400

2024-04-14T13:36+0400

2024-04-14T13:47+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение между Турцией, Азербайджаном и Грузией по облегчению таможенных транзитных операций в рамках проекта Баку-Тбилиси-Карс, соответствующий документ опубликован в "Официальном вестнике" правительства страны (Resmi Gazete).Соглашение между правительствами трех стран было подписано 18 августа 2022 года в Баку.Договор направлен на упрощение таможенных процедур в отношении товаров, перевозимых транзитом по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, которая проходит по территории всех трех государств.Напомним, о том, что Азербайджан будет ежегодно экспортировать в Турцию 1,5 млн литров вина и алкогольных напитков без таможенной пошлины, стало известно в феврале этого.Соответствующее решение было принято на очередном заседании Великого национального собрания Турции (парламента).Сообщается, что беспошлинные поставки алкогольных напитков из Азербайджана в Турцию будут реализованы в рамках преференциального торгового соглашения, которое действует между странами и рассчитано на 10 лет.Отметим, что соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией вступило в силу в марте 2021 года. В рамках данного соглашения Турция обеспечивает беспошлинный импорт 15 наименований товаров, произведенных в Азербайджане, в основном это продукция АПК и ее промышленная переработка.В апреле прошлого года Баку и Анкара подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о преференциальной торговле.

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