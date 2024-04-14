https://sputnik-georgia.ru/20240414/vysokoe-kachestvo-i-nepovtorimyy-vkus---ministr-rasskazal-o-osobennostyakh-gruzinskogo-vina-287322279.html

Высокое качество и неповторимый вкус – министр рассказал об особенностях грузинского вина

Высокое качество и неповторимый вкус – министр рассказал об особенностях грузинского вина

Sputnik Грузия

Сумма, выделенная из госбюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 16 миллионов лари в... 14.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-14T14:59+0400

2024-04-14T14:59+0400

2024-04-14T15:22+0400

грузия

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отар шамугия

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грузинское вино

вино и виноделие грузии

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Визитной карточкой грузинского вина является высокое качество продукции и ее неповторимый вкус, заявил министр сельского хозяйства Отар Шамугия на министериале в Италии. Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии принял участие в министериале, проведенном Международной организацией винограда и вина (OIV) в городе Брешиа на севере Италии. В мероприятии приняли участие министры и высшие должностные лица из 40 стран мира. По словам министра, правительство проводит правильную политику в данной отрасли, о чем свидетельствует рост числа виноделен. "Правильная политика, проводимая государством в последние годы, значительно укрепила отрасль: высажены новые виноградники, и сегодня их площадь достигает 50 тысяч гектаров; созданы новые предприятия, их число достигает 2,7 тысячи", – сказал Шамугия. По его словам, министериал является хорошей возможностью поделиться видением и способами решения проблем в виноградарстве. Грузия дважды принимала Международный форум виноградарства и виноделия OIV – в 1962 году 33-й Международный конгресс и в 2010 году восьмую Генеральную ассамблею OIV. В список специальных вин OIV вошли восемь грузинских вин. В министериале, проходившем в Италии, вместе с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства приняли участие председатель Национального агентства вина Леван Мехузла и генеральный консул Грузии в Милане Наталья Кордзая. Продвижение грузинского вина По данным за 2023 год, вино занимает третью строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,3% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортным рынком для грузинского вина. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в 2023 году из Грузии в РФ вывезли 62,3 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 168,3 миллиона долларов, что на 4,6% больше, чем в 2022 году. Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари в 2023 году. В 2024 году планирует потратить уже 16 миллионов. Грузия – родина вина Грузия официально признана родиной вина в 2017 году, согласно результатам исследований ведущих мировых ученых, представленных во французском городе Бордо. Ученые тщательно изучили найденные в Грузии в разные периоды археологические материалы, среди которых были древнейшие виноградные семена, осадок на старинной глиняной посуде, который в конечном итоге и оказался вином. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает 8 тысяч лет, она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври (глиняные кувшины) попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, отар шамугия , национальное агентство вина, италия, грузинское вино, вино и виноделие грузии