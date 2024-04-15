https://sputnik-georgia.ru/20240415/bezrabotitsa-v-gruzii-na-istoricheskom-minimume-za-poslednikh-20-let--issledovanie-287336817.html

Безработица в Грузии на историческом минимуме за последние 20 лет – исследование

Безработица в Грузии на историческом минимуме за последние 20 лет – исследование

Sputnik Грузия

Грузия в списке тех 13 стран, в которых больше всего сократилась безработица за последние десять лет, говорится в исследовании 15.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-15T15:52+0400

2024-04-15T15:52+0400

2024-04-15T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Международная организация труда провела моделированную оценку, согласно которой в 2022-2023 годах в Грузии безработица составила 11,7%, что является минимальным показателем за последние 20 лет, данные публикует Всемирный банк. За последние десять лет в Грузии наблюдается резкое сокращение безработицы, отмечено в публикации. Грузия в списке тех 13 стран, в которых больше всего сократилась безработица за последние десять лет. В 2012 году Грузия была в списке тех шести стран, в которых больше всего увеличилась безработица. Международная организация труда (МОТ) – одно из учреждений системы Организации Объединенных Наций. Eе деятельность направлена на расширение возможностей женщин и мужчин для получения достойной и продуктивной занятости в условиях свободы, справедливости, социальных гарантий и уважения человеческого достоинства. Главные цели Организации – содействовать защите трудовых прав, расширению возможностей достойной занятости, укреплению социальной защищенности и развитию диалога по вопросам, связанным со сферой труда. Что касается моделированной оценки МОТ, то она является важным измерителем уровней безработицы для международных сравнений. Она дает возможность измерить единой системой и сравнить показатели безработицы между разными странами. Показатели публикует и обновляет каждый год Всемирный банк.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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