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Безработица в Грузии на историческом минимуме за последние 20 лет – исследование
Безработица в Грузии на историческом минимуме за последние 20 лет – исследование
Sputnik Грузия
Грузия в списке тех 13 стран, в которых больше всего сократилась безработица за последние десять лет, говорится в исследовании 15.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-15T15:52+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Международная организация труда провела моделированную оценку, согласно которой в 2022-2023 годах в Грузии безработица составила 11,7%, что является минимальным показателем за последние 20 лет, данные публикует Всемирный банк. За последние десять лет в Грузии наблюдается резкое сокращение безработицы, отмечено в публикации. Грузия в списке тех 13 стран, в которых больше всего сократилась безработица за последние десять лет. В 2012 году Грузия была в списке тех шести стран, в которых больше всего увеличилась безработица. Международная организация труда (МОТ) – одно из учреждений системы Организации Объединенных Наций. Eе деятельность направлена на расширение возможностей женщин и мужчин для получения достойной и продуктивной занятости в условиях свободы, справедливости, социальных гарантий и уважения человеческого достоинства. Главные цели Организации – содействовать защите трудовых прав, расширению возможностей достойной занятости, укреплению социальной защищенности и развитию диалога по вопросам, связанным со сферой труда. Что касается моделированной оценки МОТ, то она является важным измерителем уровней безработицы для международных сравнений. Она дает возможность измерить единой системой и сравнить показатели безработицы между разными странами. Показатели публикует и обновляет каждый год Всемирный банк.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, экономика, международная организация труда, безработица
Безработица в Грузии на историческом минимуме за последние 20 лет – исследование
15:52 15.04.2024 (обновлено: 16:17 15.04.2024)
Грузия в списке тех 13 стран, в которых больше всего сократилась безработица за последние десять лет, говорится в исследовании
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Международная организация труда провела моделированную оценку, согласно которой в 2022-2023 годах в Грузии безработица составила 11,7%, что является минимальным показателем за последние 20 лет, данные публикует Всемирный банк.
За последние десять лет в Грузии наблюдается резкое сокращение безработицы, отмечено в публикации.
Грузия в списке тех 13 стран, в которых больше всего сократилась безработица за последние десять лет.
Согласно моделированной оценке Международной организации труда, в нашем веке самый высокий показатель безработицы был зафиксирован в 2009, 2010, 2011 и 2012 годах. В это время показатель безработицы колебался от 19,6 до 20,7%.
В 2012 году Грузия была в списке тех шести стран, в которых больше всего увеличилась безработица.
Международная организация труда (МОТ) – одно из учреждений системы Организации Объединенных Наций. Eе деятельность направлена на расширение возможностей женщин и мужчин для получения достойной и продуктивной занятости в условиях свободы, справедливости, социальных гарантий и уважения человеческого достоинства.
Главные цели Организации – содействовать защите трудовых прав, расширению возможностей достойной занятости, укреплению социальной защищенности и развитию диалога по вопросам, связанным со сферой труда.
Что касается моделированной оценки МОТ, то она является важным измерителем уровней безработицы для международных сравнений. Она дает возможность измерить единой системой и сравнить показатели безработицы между разными странами. Показатели публикует и обновляет каждый год Всемирный банк.