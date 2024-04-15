https://sputnik-georgia.ru/20240415/gruziya-na-evro-2024-cherez-neskolko-chasov-startuet-prodazha-biletov-na-matchi-sbornoy-287327632.html

Грузия на Евро 2024: через несколько часов стартует продажа билетов на матчи сборной

Грузия на Евро 2024: через несколько часов стартует продажа билетов на матчи сборной

Sputnik Грузия

Купить билеты можно будет после регистрации, для которой необходимо ввести имя, фамилию, личный номер или номер паспорта, адрес, номер телефона и адрес... 15.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-15T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Продажа билетов на матчи сборной Грузии на чемпионате Европы по футболу 2024 начнется в 13:00 15 апреля на официальном портале УЕФА, сообщили в Федерации футбола Грузии.Купить билеты можно будет после регистрации, для которой необходимо ввести имя, фамилию, личный номер или номер паспорта, адрес, номер телефона и адрес электронной почты. После регистрации сайт предоставит пользователю номер очереди. Очередь включится в 13:00 15 апреля. Один человек сможет купить лишь два билета следующих категорий: На приобретение билета будет отведено 15 минут, после чего письмо с подтверждением появится в профиле пользователя и на сайте. Сам билет пользователи получат за несколько дней до матча. Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых – 4:2. Сборная Грузии попала в группу F со сборными Турции, Португалии и Чехии. Продажа билетов на матчи начнется 15 апреля на официальных платформах УЕФА. Расписание матчей сборной Грузии: Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поручил Минэкномики обеспечить к матчам национальной команды дополнительные авиарейсы в города Германии и проконтролировать цены на авиабилеты, которые должны быть фиксированными. Сборная Грузии за выход на Евро получит от УЕФА призовые в размере 9,25 млн евро. За каждую победу в группе команда заработает по миллиону, а за ничью – по полмиллиона евро. На Евро-2024 сыграют сборные Португалии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Дании, Албании, Австрии, Бельгии, Англии, Венгрии, Нидерландов, Шотландии, Хорватии, Словении, Словакии, Чехии, Италии, Сербии и Швейцарии, Грузии, Украины и Польши. Германия стала участником турнира на правах страны-хозяйки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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