https://sputnik-georgia.ru/20240415/gruziya-na-perekrestke-tsivilizatsiy-kakoy-budet-politika-tbilisi-po-otnosheniyu-k-sosedyam-287337993.html

Грузия на перекрестке цивилизаций: какой будет политика Тбилиси по отношению к соседям

Грузия на перекрестке цивилизаций: какой будет политика Тбилиси по отношению к соседям

Sputnik Грузия

Внешняя политика Грузии, грузино-российские отношения и их перспективы в будущем – эти темы стали главными во время круглого стола "Москва-Тбилиси – от... 15.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-15T16:30+0400

2024-04-15T16:30+0400

2024-04-15T16:59+0400

политика

грузия

аналитика

нана девдариани

заза давитая

грузино-российские отношения

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Новым спецпредставителем премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией стал Георгий Каджая. Население задается вопросом, станет ли это толчком к обновлению отношений Москвы и Тбилиси. В формате круглого стола спикеры обсудили разные стороны взаимоотношений с Россией – от политики до экономики, а также в целом стратегии внешней политики Грузии. Нельзя было не отметить и тот факт, что в октябре 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы, а в России уже состоялись президентские. Спикеры обсудили, повлияют ли выборы на восстановление дипотношений и какие преимущества для обеих стран будут в случае их восстановления. Спикеры сошлись во мнении, что проведение подобных встреч необходимо для развития диалога двух стран. "Подобные встречи просто необходимы, потому что каждый эксперт может продумывать для себя все что угодно, но на самом деле только в диалоге можно нащупать те истинные моменты, ошибки, которые допускаются", – сказала директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани. Что касается положения Грузии, ее соседей и не только, эксперт считает, что на Грузию каждый имеет свои интересы. Девдариани напомнила, как во время начала СВО на Украине некоторые силы в Грузии хотели открыть "второй фронт". Но благодаря своей прагматичной политике властям удалось этого избежать. Нана Девдариани считает, что Грузия не должна заострять внимание только на одной стране-партнере, ведь наша страна находится на перекрестке цивилизаций: свои интересы преследуют и Китай, и страны Центральной Азии, и Европа, и США, "поэтому не может не быть интересов в Грузии у такого большого соседа, как Россия. "Я и раньше говорила, что родина – это не квартира, которую можно продать, обменять, заложить в банк. Родина – это родина, а ее сосед – твой сосед навсегда. Я не верю в такие легкие формулы, что Россия будто бы исчезнет и все мы "будем спасены". История нам показывает, что это пустые ожидания. В условиях разрушенной России Грузия не найдет пользы. Чем быстрее мы это поймем, тем быстрее отойдем от мыслей, что должны помогать кому-то в ослаблении России", – сказала спикер. Забыть все обиды Журналист Заза Давитая считает, что грузины перестали ощущать реальность, ставя на все российское "вражеское клеймо". "Я считаю, что это плохо отразится на нашем сознании и перспективах, которые у нас есть на сегодняшний день", – сказал эксперт. Самый большой абсурд, по словам Давитая, который мешает нашему развитию – запись в Конституции, подразумевающая одностороннее стремление в ЕС и НАТО. "Пришло время обеим сторонам забыть обиды. Если объективно подойти к ситуации, наверно, и нам нужно признать, что мы своим упрямством перекрыли жизненно важные каналы нашему сильному соседу и поставили его врага в более выгодное положение. Наш большой сосед не простил нам этого. Территориальная целостность, по-моему, должна быть самой большой заботой грузин – ее восстановление. Даже ценой отчасти уступки свободы. Свобода – понятие относительное. Сегодня Грузия не является свободной", – заявил Давитая. Спикер добавил, что сегодня у свободы нет такого классического определения. Излишне говорить об экономической свободе, даже сильные страны не свободны экономически. Очень тяжело рассчитывать, где проходит граница истинной свободы, добавил Давитая. "Если разговор пойдет о выборе между уступками свободе и территориальной целостностью, то, я считаю, мы должны отложить все, даже ту номинальную степень свободы, которую мы имеем сегодня", – подытожил журналист. Журналист Мераб Хачидзе же затронул актуальную тему законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который оппозиция называет "российским" и активно выступает против его принятия. "Я представляю себя на арене цирка: они говорят о законе, который даже не читали. Против чего они выступают? Почему он российский, пусть объяснят мне. Не потому, что я хочу российский закон или не хочу, но кто-то читал его? Конечно, никто. Так же, как и члены Европарламента, которые выходят и грозят нам пальцем", – сказал Хачидзе. Все это делается для того, чтобы "утихомирить" Россию, как и тот факт, что Грузии дали статус страны-кандидата ЕС, считает Хачидзе. "Это нужно им, это их решение, а не наше. Но должен же быть сохранен интерес государства в этом решении? Прошло уже более 30 лет, а наши интересы не защищают нигде", – говорит эксперт. Член попечительского совета Общественного вещателя Грузии Бондо Мдзинарашвили в свою очередь отметил, что сегодня практически невозможно внести какие-либо изменения в грузино-российские отношения, но в будущем отношениям в некоторой степени поможет, если население нашей страны будет должным образом информировано. "Важно, чтобы население самой России было должным образом информировано о Грузии. Многие наши соотечественники проживают в России, имеют связь со своими семьями в Грузии, восстановлены полеты, что тоже является важным. В настоящее время необходимо проводить правильную информационную политику", – сказал Мдзинарашвили. Необходимость диалога Без диалога и контактов с Россией ничего не получится, считает и представитель объединения ученых Грузии, профессор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства Гоча Цопурашвили. "Если взять импорт и экспорт, там однозначно первый партнер – Россия. Есть много возможностей, российский рынок всегда был интересен. Сколько лет прошло, мы альтернативу российской пшенице пока не можем найти. У нас много возможностей, Грузия должна работать больше, целенаправленнее в отношении России, просто надо начинать и возобновлять дипотношения", – сказал спикер. Говоря об экономике, лидер Социалистического движения Грузии Темур Пипия добавил, что прошлый премьер-министр Ираклий Гарибашвили добился того, что Грузия не была втянута в противостояние между Россией и Западом и не присоединилась к экономическим санкциям, что стало бы пагубным для страны. "Грузия однозначно должна восстановить отношения с Россией. Я уверен, что и Россия этого хочет. Подобные заявления уже делал президент Владимир Путин, министр иностранных дел Лавров. Даже в формате 3+3 "стул" Грузии свободен, пожалуйста, присаживайтесь. Поэтому здесь все понятно", – заявил Пипия. Спикер добавил, что надеется, что в октябрьских выборах новое правительство решит эту проблему, и в конце концов восстановится дипломатические отношения с Россией.

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политика, грузия, аналитика, нана девдариани, заза давитая, грузино-российские отношения