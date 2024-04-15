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Оппозиция возобновила протесты в центре Тбилиси – видео

Оппозиция возобновила протесты в центре Тбилиси – видео

Sputnik Грузия

Активисты оппозиции возобновили протесты у парламента Грузии. Противники закона об "иноагентах" вновь пикетируют здание 15.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-15T13:05+0400

2024-04-15T13:05+0400

2024-04-15T13:59+0400

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акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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С утра в понедельник несколько сотен человек скандируют лозунги и свистят. Протестующие принесли огромный флаг Евросоюза и множество плакатов. Несмотря на акцию, депутаты парламента приступили к работе и уже начали рассматривать закон "О прозрачности иностранного влияния".

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Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, акции протеста, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, видео