https://sputnik-georgia.ru/20240415/parlament-gruzii-pristupil-k-rassmotreniyu-zakonoproekta-ob-inoagentakh-287331822.html

Парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта об "иноагентах"

Парламент Грузии приступил к рассмотрению законопроекта об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Депутаты от оппозиционных партий потребовали отозвать законопроект 15.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-15T11:48+0400

2024-04-15T11:48+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в парламенте Грузии началось на фоне протестов – в здании законодательного органа протестовали оппозиционные депутаты, а снаружи представители неправительственных организаций и гражданского сектора. После инициирования проекта закона "О прозрачности иностранного влияния", который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти Грузии подверглись критике как со стороны оппонентов, так и Евросоюза, США, ООН и Совета Европы. Возвращение к вопросу было аргументировано тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Еще до начало комитетского слушания депутаты от оппозиционных партий провели совместную пресс-конференцию и потребовали отозвать законопроект. Депутат от парламентской политической группы "Еврооптимистов" Хатия Деканоидзе призывала граждан прийти к парламенту и выразить протест. "Наша страна стоит перед важным геополитическим выбором, поэтому я хочу призвать всех прийти к парламенту Грузии, когда сможете", – заявила Деканоидзе на брифинге. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Грузинскую мечту" не волнует прозрачность. Если бы она этим интересовалась, то не заблокировала бы представителям СМИ возможность передвижения в здании законодательного органа", – заявил депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе. В понедельник вход в здание парламента Грузии ограничен в связи с обсуждением законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Входить в здание парламента и освещать мероприятия с законодательного органа есть только у аккредитованные журналистов телеканалов. Аргументы большинства Свои аргументы относительно необходимости принятия закона об "иноагентах" есть у представителей парламентского большинства. Закон, о котором идет речь, охватывает две вещи – это прозрачность и предоставление информации общественности, заявил до начала заседания комитета по юридическим вопросам депутат, член партии "Сила народа" Михаил Кавелашвили. "Нет никакого российского закона. Не надо ничего отзывать. Это европейское законодательство. Касается лишь прозрачности и больше ничего", – заявил в свою очередь депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила – это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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