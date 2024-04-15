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Премьер Грузии обсудил закон об "иноагентах" с послами США и ЕС
Премьер Грузии обсудил закон об "иноагентах" с послами США и ЕС
Sputnik Грузия
По словам премьера, закон полностью соответствует всем основным правовым принципам 15.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-15T16:56+0400
2024-04-15T16:56+0400
2024-04-15T17:29+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе еще раз подтвердил полную готовность правительства к открытому обсуждению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" на встрече с послами США, ЕС и Великобритании в здании администрации правительства в Тбилиси. Ранее Кобахидзе предложил послам США, ЕС и государств-членов Евросоюза провести публичное обсуждение проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" в прямом эфире. Так общество поймет о необходимости принятия закона для защиты суверенитета Грузии, подчеркнул премьер. По словам премьера, закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели – ежегодной публикации финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Премьер подчеркнул, что когда сами власти показывают пример прозрачности, и все решения правительства и нормативные акты публикуются, непонятно, почему для НПО неприемлемо соблюдение минимального стандарта прозрачности. На встрече в администрации правительства присутствовали чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии Робин Данниган, посол ЕС Павел Герчински и чрезвычайный и полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Марк Клейтон. Спорный законопроект Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: Иностранная сила – это: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, сша, великобритания, тбилиси, ираклий кобахидзе, национальное агентство публичного реестра
политика, грузия, новости, сша, великобритания, тбилиси, ираклий кобахидзе, национальное агентство публичного реестра
Премьер Грузии обсудил закон об "иноагентах" с послами США и ЕС
16:56 15.04.2024 (обновлено: 17:29 15.04.2024)
По словам премьера, закон полностью соответствует всем основным правовым принципам
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе еще раз подтвердил полную готовность правительства к открытому обсуждению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" на встрече с послами США, ЕС и Великобритании в здании администрации правительства в Тбилиси.
Ранее Кобахидзе предложил послам США, ЕС и государств-членов Евросоюза провести публичное обсуждение проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" в прямом эфире. Так общество поймет о необходимости принятия закона для защиты суверенитета Грузии, подчеркнул премьер.
"На встрече я еще раз подтвердил полную готовность правительства к открытому обсуждению закона, чтобы у грузинского общества и друзей Грузии не осталось никаких вопросительных знаков", – написал Кобахидзе.
По словам премьера, закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели – ежегодной публикации финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.
Премьер подчеркнул, что когда сами власти показывают пример прозрачности, и все решения правительства и нормативные акты публикуются, непонятно, почему для НПО неприемлемо соблюдение минимального стандарта прозрачности.
На встрече в администрации правительства присутствовали чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии Робин Данниган, посол ЕС Павел Герчински и чрезвычайный и полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Марк Клейтон.
Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.