https://sputnik-georgia.ru/20240415/shtrafy-dlya-energokompaniy-v-gruzii-mogut-vyrasti--novaya-initsiativa-287327877.html
Штрафы для энергокомпаний в Грузии могут вырасти – новая инициатива
Штрафы для энергокомпаний в Грузии могут вырасти – новая инициатива
Sputnik Грузия
Регулятор считает, что максимальная сумма штрафа должна быть увеличена с 75 до 500 тысяч лари 15.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-15T13:22+0400
2024-04-15T13:22+0400
2024-04-15T13:22+0400
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давид нармания
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Председатель Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению Давид Нармания заявил о завершении работы над проектом поправок в закон "Об энергетике" о повышении штрафов для энергокомпаний. О необходимости увеличения штрафов Национальная комиссия заявила в 2022 году, после того GNERC завершил проверку компаний "Теласи" и "Телмико", из-за поступивших от населения жалоб на завышенные счета за расход электроэнергии и выявила нарушения в работе электрораспределительной компании Тбилиси "Теласи". Сумма, которая была возвращена абонентам, в итоге составила 569 605 лари, а компания была оштрафована всего лишь на 75 тысяч лари – максимальный размер штрафа, прописанный в законодательстве. По его словам, комиссия уже передала министерству экономики проект поправок для инициирования. "В случае, если увеличение штрафов будет определено законом, комиссией подготовлены соответствующие предложения о том, за какой вид правонарушения какой размер штрафов должны быть. Все это будет установлено и утверждено правилами. Поэтому, когда мы имеем дело с очень существенным нарушением, комиссия будет иметь право применить максимальный штраф в размере 500 000 лари. Комиссия всегда старается применить адекватное наказание в случае нарушения", – сказал Нармания. Если нарушение касается большой категории потребителей или имеет место невыполнение требований и указаний регулирующей комиссии, в таком случае комиссия должна иметь полномочия на применение более высокого штрафа, чем сейчас определено законодательством, добавил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, давид нармания, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, энергетика грузии
грузия, экономика, новости, давид нармания, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, энергетика грузии
Штрафы для энергокомпаний в Грузии могут вырасти – новая инициатива
Регулятор считает, что максимальная сумма штрафа должна быть увеличена с 75 до 500 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Председатель Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению Давид Нармания заявил о завершении работы над проектом поправок в закон "Об энергетике" о повышении штрафов для энергокомпаний.
О необходимости увеличения штрафов Национальная комиссия заявила в 2022 году, после того GNERC завершил проверку компаний "Теласи" и "Телмико", из-за поступивших от населения жалоб на завышенные счета за расход электроэнергии и выявила нарушения в работе электрораспределительной компании Тбилиси "Теласи". Сумма, которая была возвращена абонентам, в итоге составила 569 605 лари, а компания была оштрафована всего лишь на 75 тысяч лари – максимальный размер штрафа, прописанный в законодательстве.
"Комиссия считает, что установленный действующим законодательством максимальный штраф в размере 75 тысяч лари недостаточен для компенсации предотвращения некоторых видов нарушений или соответствующего административного наказания. Поэтому комиссия считает, что сумма штрафа должна быть увеличена до 500 тысяч лари, а комиссии необходимо предоставить полномочия определять правила наложения штрафов", – заявил Нармания.
По его словам, комиссия уже передала министерству экономики проект поправок для инициирования.
"В случае, если увеличение штрафов будет определено законом, комиссией подготовлены соответствующие предложения о том, за какой вид правонарушения какой размер штрафов должны быть. Все это будет установлено и утверждено правилами. Поэтому, когда мы имеем дело с очень существенным нарушением, комиссия будет иметь право применить максимальный штраф в размере 500 000 лари. Комиссия всегда старается применить адекватное наказание в случае нарушения", – сказал Нармания.
Если нарушение касается большой категории потребителей или имеет место невыполнение требований и указаний регулирующей комиссии, в таком случае комиссия должна иметь полномочия на применение более высокого штрафа, чем сейчас определено законодательством, добавил он.