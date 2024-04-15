https://sputnik-georgia.ru/20240415/shtrafy-dlya-energokompaniy-v-gruzii-mogut-vyrasti--novaya-initsiativa-287327877.html

Штрафы для энергокомпаний в Грузии могут вырасти – новая инициатива

Штрафы для энергокомпаний в Грузии могут вырасти – новая инициатива

Sputnik Грузия

Регулятор считает, что максимальная сумма штрафа должна быть увеличена с 75 до 500 тысяч лари 15.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-15T13:22+0400

2024-04-15T13:22+0400

2024-04-15T13:22+0400

грузия

экономика

новости

давид нармания

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

энергетика грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/08/251670687_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_59e1383690c99245fa95224017a34533.jpg

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Председатель Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению Давид Нармания заявил о завершении работы над проектом поправок в закон "Об энергетике" о повышении штрафов для энергокомпаний. О необходимости увеличения штрафов Национальная комиссия заявила в 2022 году, после того GNERC завершил проверку компаний "Теласи" и "Телмико", из-за поступивших от населения жалоб на завышенные счета за расход электроэнергии и выявила нарушения в работе электрораспределительной компании Тбилиси "Теласи". Сумма, которая была возвращена абонентам, в итоге составила 569 605 лари, а компания была оштрафована всего лишь на 75 тысяч лари – максимальный размер штрафа, прописанный в законодательстве. По его словам, комиссия уже передала министерству экономики проект поправок для инициирования. "В случае, если увеличение штрафов будет определено законом, комиссией подготовлены соответствующие предложения о том, за какой вид правонарушения какой размер штрафов должны быть. Все это будет установлено и утверждено правилами. Поэтому, когда мы имеем дело с очень существенным нарушением, комиссия будет иметь право применить максимальный штраф в размере 500 000 лари. Комиссия всегда старается применить адекватное наказание в случае нарушения", – сказал Нармания. Если нарушение касается большой категории потребителей или имеет место невыполнение требований и указаний регулирующей комиссии, в таком случае комиссия должна иметь полномочия на применение более высокого штрафа, чем сейчас определено законодательством, добавил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, давид нармания, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, энергетика грузии