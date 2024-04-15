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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 15 до 21 апреля
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 15 до 21 апреля
Sputnik Грузия
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода 15.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-15T12:22+0400
2024-04-15T12:22+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют местами ясную, а местами в основном дождливую и облачную погоду. В понедельник, 15 апреля, в Тбилиси ожидается местами преимущественно облачная, местами ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 13 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 20 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:41. Во вторник, 16 апреля, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду, местами облачность. Восход солнца будет в 06:18. Скорость ветра 10-15 м/с. Минимальная температура воздуха ночью упадет до 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 23 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 19:42. В среду, 17 апреля, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:16. Минимальная температура воздуха ночью составит 14 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 26 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:44. В четверг, 18 апреля, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду, местами облачность. Восход солнца будет в 06:15. Минимальная температура воздуха ночью составит 15 градусов, а днем поднимется максимум до 27 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:45. В пятницу, 19 апреля, в Тбилиси сохранится ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:13. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 16 градусов, а днем прогреется до 28 градусов тепла. Ожидается слабый ветер. Закат в Тбилиси будет в 19:46. В субботу, 20 апреля, синоптики прогнозируют частично облачную погоду и местами слабый дождь. Восход солнца будет в 06:12. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 16 градусов, днем воздух прогреется до 26 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:47. В воскресенье, 21 апреля, в Тбилиси синоптики ожидают частично облачную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит 16 градусов, днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. Восход солнца будет в 06:10. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:48.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси
погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 15 до 21 апреля
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют местами ясную, а местами в основном дождливую и облачную погоду.
В понедельник, 15 апреля, в Тбилиси ожидается местами преимущественно облачная, местами ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 13 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 20 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 19:41.
Во вторник, 16 апреля, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду, местами облачность. Восход солнца будет в 06:18.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью упадет до 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 23 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 19:42.
В среду, 17 апреля, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:16.
Минимальная температура воздуха ночью составит 14 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 26 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:44.
В четверг, 18 апреля, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду, местами облачность. Восход солнца будет в 06:15.
Минимальная температура воздуха ночью составит 15 градусов, а днем поднимется максимум до 27 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:45.
В пятницу, 19 апреля, в Тбилиси сохранится ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:13.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 16 градусов, а днем прогреется до 28 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 19:46.
В субботу, 20 апреля, синоптики прогнозируют частично облачную погоду и местами слабый дождь. Восход солнца будет в 06:12.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 16 градусов, днем воздух прогреется до 26 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:47.
В воскресенье, 21 апреля, в Тбилиси синоптики ожидают частично облачную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит 16 градусов, днем воздух прогреется до 25 градусов тепла.
Восход солнца будет в 06:10.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 19:48.