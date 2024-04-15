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Внешняя торговля Грузии продолжает падать
Внешняя торговля Грузии продолжает падать
Sputnik Грузия
Экспорт составил 1,3 миллиарда долларов, что на 9,3% меньше, чем в январе-марте 2023 года 15.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-15T23:48+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2024 года упал на 6,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил почти 4,7 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 3,4 миллиарда долларов, что на 5,3% меньше данных за январь-март 2023 года. Экспорт составил 1,3 миллиарда долларов, что на 9,3% меньше, чем в январе-марте 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил более 2 миллиардов долларов, что на 2,5% меньше аналогичного показателя прошлого года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 6,1 миллиарда долларов – почти на 9,1% больше по сравнению с 2022 годом. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Внешняя торговля Грузии продолжает падать
Экспорт составил 1,3 миллиарда долларов, что на 9,3% меньше, чем в январе-марте 2023 года
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2024 года упал на 6,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил почти 4,7 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 3,4 миллиарда долларов, что на 5,3% меньше данных за январь-март 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии январь-март 2024 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
1 325,7
-9,3
Импорт
3 373,6
-5,3
Всего
4 699,4
-6,5
Экспорт составил 1,3 миллиарда долларов, что на 9,3% меньше, чем в январе-марте 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил более 2 миллиардов долларов, что на 2,5% меньше аналогичного показателя прошлого года.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 6,1 миллиарда долларов – почти на 9,1% больше по сравнению с 2022 годом.
За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.