https://sputnik-georgia.ru/20240415/zhara-v-aprele-sinoptiki-prognoziruyut-ekstremalnoe-povyshenie-temperatury-v-gruzii-287337236.html
Жара в апреле: синоптики прогнозируют экстремальное повышение температуры в Грузии
Жара в апреле: синоптики прогнозируют экстремальное повышение температуры в Грузии
Sputnik Грузия
Воздух в Грузии прогреется более чем на 10 градусов выше нормы 15.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-15T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Грузинские синоптики в ближайшие дни прогнозируют значительное потепление по стране для апреля месяца – температура воздуха прогреется до +33 градусов.Температура воздуха на территории Грузии в апреле в среднем достигает 20 градусов тепла. По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, в этом году 16-18 апреля в Грузии резко потеплеет. В Тбилиси ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +27...+29 градусов. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +28...+30 градусов тепла. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики также прогнозируют теплую погоду без осадков. Воздух прогреется до +33.В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) в основном ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +30...+32 градусов тепла градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +27.В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +29.В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики также прогнозируют теплую погоду без осадков. Воздух прогреется до +29 градусов.В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) погода также обещает быть ясной и теплой. Воздух прогреется до 29 градусов тепла. В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается погода без осадков. Воздух прогреется до +22.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, батуми, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, батуми, национальное агентство окружающей среды
Жара в апреле: синоптики прогнозируют экстремальное повышение температуры в Грузии
Воздух в Грузии прогреется более чем на 10 градусов выше нормы
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Грузинские синоптики в ближайшие дни прогнозируют значительное потепление по стране для апреля месяца – температура воздуха прогреется до +33 градусов.
Температура воздуха на территории Грузии в апреле в среднем достигает 20 градусов тепла.
По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, в этом году 16-18 апреля в Грузии резко потеплеет. В Тбилиси ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +27...+29 градусов.
В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +28...+30 градусов тепла.
В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики также прогнозируют теплую погоду без осадков. Воздух прогреется до +33.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) в основном ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +30...+32 градусов тепла градусов тепла.
В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +27.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +29.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики также прогнозируют теплую погоду без осадков. Воздух прогреется до +29 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) погода также обещает быть ясной и теплой. Воздух прогреется до 29 градусов тепла.
В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается погода без осадков. Воздух прогреется до +22.