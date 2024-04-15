https://sputnik-georgia.ru/20240415/zhara-v-aprele-sinoptiki-prognoziruyut-ekstremalnoe-povyshenie-temperatury-v-gruzii-287337236.html

Жара в апреле: синоптики прогнозируют экстремальное повышение температуры в Грузии

Жара в апреле: синоптики прогнозируют экстремальное повышение температуры в Грузии

Sputnik Грузия

Воздух в Грузии прогреется более чем на 10 градусов выше нормы 15.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-15T18:08+0400

2024-04-15T18:08+0400

2024-04-15T17:22+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Грузинские синоптики в ближайшие дни прогнозируют значительное потепление по стране для апреля месяца – температура воздуха прогреется до +33 градусов.Температура воздуха на территории Грузии в апреле в среднем достигает 20 градусов тепла. По информации Национального агентства окружающей среды Грузии, в этом году 16-18 апреля в Грузии резко потеплеет. В Тбилиси ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +27...+29 градусов. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +28...+30 градусов тепла. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики также прогнозируют теплую погоду без осадков. Воздух прогреется до +33.В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) в основном ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +30...+32 градусов тепла градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +27.В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) ожидается теплая погода без осадков. Воздух прогреется до +29.В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики также прогнозируют теплую погоду без осадков. Воздух прогреется до +29 градусов.В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) погода также обещает быть ясной и теплой. Воздух прогреется до 29 градусов тепла. В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидается погода без осадков. Воздух прогреется до +22.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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