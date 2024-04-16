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Гиперзвуковые ракеты Ирана прилетели в Израиль: удар по "гегемонии" США

Гиперзвуковые ракеты Ирана прилетели в Израиль: удар по "гегемонии" США

Sputnik Грузия

Удар Ирана по Израилю показал, что в многодневном конфликте высокой интенсивности израильская армия и партнеры из Пентагона и НАТО проиграют. Возможности ЦАХАЛ... 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T10:52+0400

2024-04-16T10:52+0400

2024-04-16T10:52+0400

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Гиперзвуковые ракеты Ирана в ночь на воскресенье достигли территории Израиля, поразили высокозащищенные объекты ЦАХАЛ и другие важные цели – американскую стратегию сдерживания на Ближнем Востоке, миф об эффективности израильских "Железного купола" и "Пращи Давида", региональных средств ПВО Пентагона и НАТО.Комбинированным ударом 14 апреля Тегеран указал Вашингтону и его сателлитам место в многополярном мире. Тяжелый репутационный ущерб признают даже на Западе, не говоря уже о восприятии "экзекуции" странами Ближнего и Дальнего Востока, глобального Юга.В результате израильского удара 2 апреля шестью ракетами с истребителей F-35 по зданию консульства Ирана в Дамаске погибли семеро иранских военных советников, в том числе два высокопоставленных генерала КСИР, а также шестеро сирийских граждан. Иран назвал израильскую атаку террористическим актом (совершенно объективная оценка), который не мог остаться безнаказанным.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные войска) использовал для возмездия "сотни" дронов-камикадзе "Шахед-136" (с боезарядом 50 килограммов) дальностью до 2 000 километров, баллистические ракеты "Имад", крылатые ракеты "Павех" дальностью до 1 700 километров. На израильскую авиабазу Неватим прилетели семь гиперзвуковых ракет типа "Фаттах" дальностью до 1 400 километров, которые были официально представлены Ираном в июне 2023 года. Расстояние от Ирана до Израиля по прямой — около 1 000 километров, дроны и ракеты стартовали волнами, в течение пяти часов.По данным израильской армии (ЦАХАЛ), иранские войска применили более 30 крылатых, свыше 120 баллистических ракет, около 170 ударных беспилотников. Якобы израильские ВВС и ПВО "в кооперации с партнерами" перехватили 99 процентов всех воздушных целей, причем вне территории Израиля.Глава Пентагона Ллойд Остин заявил: "Силы США на Ближнем Востоке 13 апреля перехватили десятки ракет и БПЛА, направлявшихся в Израиль, запущенных из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена". Стоимость зенитных ракет, использованных для перехвата, – более 1,3 млрд долларов. Однако многочисленные видеозаписи поражения объектов ЦАХАЛ иранскими ракетами версию 99-процентной надежности "коллективной ПВО" не подтверждают. Иран продемонстрировал технологическое превосходство над вооружением США и НАТО."Фаттах" – это победаГлавнокомандующий иранской армией Абдулрахим Мусави 15 апреля заявил, что операция "Правдивое обещание" выявила лишь часть возможностей КСИР, и страна без колебаний даст "бурный и единый" ответ на любой акт агрессии. Вопрос "исчерпан", то есть силы Пентагона и прокси-войска США (ЦАХАЛ), региональная прислуга (Иордания) и французские союзники получила "по рогам" и ничего не могут с этим сделать.Израиль сумел частично отразить масштабную атаку Ирана только с помощью Соединенных Штатов. Если американцы проявят излишнюю активность, следующий удар Тегеран пообещал региональным авиабазам Пентагона.Оборонный потенциал Тегерана никогда не обещал безнаказанности агрессорам. Развернутые у границ Ирана позиции американской ПВО/ПРО на основе ЗРК Patriot рассчитаны на перехват целей на скоростях до 5 Махов. Дальность неуловимой, маневрирующей в полете на скоростях до 15 Махов (более 17 000 км/час) ракеты "Фаттах" позволяет КСИР всего за шесть минут гарантированно поражать противоракетные системы и другие важные военные цели на всей территории Израиля, Турции, Азербайджана, Афганистана, Пакистана, ОАЭ и Саудовской Аравии.Беспрецедентный комбинированный удар Ирана наглядно показал, что в многодневном конфликте высокой интенсивности израильская армия и партнеры из Пентагона и НАТО проиграют. Возможности ЦАХАЛ ограничены, Соединенные Штаты объективно (технологически) не готовы к большой войне с Ираном. Слишком много ресурсов Пентагона (НАТО) потрачено за минувшие два года на украинском театре военных действий. Цена за баррель нефти Brent выросла до 90 долларов и может взлететь до 150. Приходится держать в уме и ядерные возможности Ирана. Поэтому американский президент Джо Байден оперативно сообщил израильскому лидеру Биньямину Нетаньяху, что США "не поддержат ответ". Вашингтон предложил Израилю назвать состоявшийся обмен ударами победой и пойти на деэскалацию.На этом фоне The Washington Post констатировала: "Команда Байдена не обладает стратегической компетентностью. Она уже утратила контроль". Заметим, речь идет о крахе "стратегии сдерживания" Соединенных Штатов и на Ближнем Востоке, и в Восточной Европе (на Украине). Сплошные разочарования.Ничего удивительного. США обречены на длительную конфронтацию с арабским миром. С точки зрения глобальной геополитики ЦАХАЛ является хорошо вооруженным прокси-формированием Вашингтона, изначально созданным для защиты американских интересов на Ближнем Востоке – вопреки воле и национальным интересам Египта, Сирии, Саудовской Аравии, Ливана, Ирака, Йемена и других государств. Отсюда – десятилетия нестабильности и несколько арабо-израильских войн, которые начались буквально со дня провозглашения государства Израиль.Американцы считают, что настоящей целью иранского удара было не нанесение ущерба Израилю, а тестирование работы израильской ПВО "на случай настоящей войны". Большинство членов Совета Безопасности ООН лицемерно осуждают ответный удар Ирана и призывают к "сдержанности".Москва считает серьезную эскалацию на Ближнем Востоке прогнозируемым следствием безрассудной внешней политики США и неадекватной позиции Израиля в отношении арабского государства Палестина. С другой стороны, влияние оборонного могущества Ирана на военно-политическую обстановку в Азии безусловно и благотворно. Чего стоит только невероятная нормализация отношений весной 2023 года вечных противников Тегерана и Эр-Рияда.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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в мире, иран, израиль, сша, джо байден, биньямин нетаньяху, пентагон, нато, ксир, колумнисты