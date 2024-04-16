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Аэропорт Тбилиси станет привлекательнее для авиакомпаний

Аэропорт Тбилиси станет привлекательнее для авиакомпаний

Sputnik Грузия

Программа IATA включает в себя такие направления, как организация и управление, контроль погрузки, обслуживание пассажиров, багажа и наземное обслуживание... 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T11:02+0400

2024-04-16T11:02+0400

2024-04-16T11:33+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Тбилисский международный аэропорт успешно прошел аккредитацию в рамках программы IATA по аудиту эксплуатационной безопасности наземного обслуживания (ISAGO), что способствует увеличению к нему интереса международных авиакомпаний, сообщили в пресс-службе аэропорта. Аккредитация ISAGO предоставляется компании сроком на два года, по истечении которого будет проведен ресертификационный аудит со стороны IATA. Сертификат ISAGO подтверждает, что Тбилисский международный аэропорт предоставляет наземные услуги в соответствии с международными стандартами безопасности и в полном соответствии с требованиями и рекомендациями IATA. Программа IATA включает в себя такие направления, как организация и управление, контроль погрузки, обслуживание пассажиров, багажа и наземное обслуживание воздушных судов. Аудит безопасности наземного обслуживания IATA (ISAGO) – это глобальная, всемирно признанная программа авиационной отрасли по надзору за поставщиками наземного обслуживания. ISAGO обеспечивает стандартизацию эксплуатационных процедур и способствует гармонизации лучших практик в авиационной отрасли. В 2023 году Тбилисский международный аэропорт на 100% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году (рост на 0,05%). Аэропорт обслужил 3 694 052 пассажира. В конце января 2023 года Французская компания ADP Group выкупила акции и стала владельцем TAV Airports, которая управляет аэропортами Тбилиси и Батуми через дочернюю компанию TAV Georgia.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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