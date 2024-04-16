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Аэропорт Тбилиси станет привлекательнее для авиакомпаний
Аэропорт Тбилиси станет привлекательнее для авиакомпаний
Sputnik Грузия
Программа IATA включает в себя такие направления, как организация и управление, контроль погрузки, обслуживание пассажиров, багажа и наземное обслуживание... 16.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-16T11:02+0400
2024-04-16T11:02+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Тбилисский международный аэропорт успешно прошел аккредитацию в рамках программы IATA по аудиту эксплуатационной безопасности наземного обслуживания (ISAGO), что способствует увеличению к нему интереса международных авиакомпаний, сообщили в пресс-службе аэропорта. Аккредитация ISAGO предоставляется компании сроком на два года, по истечении которого будет проведен ресертификационный аудит со стороны IATA. Сертификат ISAGO подтверждает, что Тбилисский международный аэропорт предоставляет наземные услуги в соответствии с международными стандартами безопасности и в полном соответствии с требованиями и рекомендациями IATA. Программа IATA включает в себя такие направления, как организация и управление, контроль погрузки, обслуживание пассажиров, багажа и наземное обслуживание воздушных судов. Аудит безопасности наземного обслуживания IATA (ISAGO) – это глобальная, всемирно признанная программа авиационной отрасли по надзору за поставщиками наземного обслуживания. ISAGO обеспечивает стандартизацию эксплуатационных процедур и способствует гармонизации лучших практик в авиационной отрасли. В 2023 году Тбилисский международный аэропорт на 100% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году (рост на 0,05%). Аэропорт обслужил 3 694 052 пассажира. В конце января 2023 года Французская компания ADP Group выкупила акции и стала владельцем TAV Airports, которая управляет аэропортами Тбилиси и Батуми через дочернюю компанию TAV Georgia.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилисский международный аэропорт, tav georgia
грузия, новости, экономика, тбилисский международный аэропорт, tav georgia
Аэропорт Тбилиси станет привлекательнее для авиакомпаний
11:02 16.04.2024 (обновлено: 11:33 16.04.2024)
Программа IATA включает в себя такие направления, как организация и управление, контроль погрузки, обслуживание пассажиров, багажа и наземное обслуживание воздушных судов
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Тбилисский международный аэропорт успешно прошел аккредитацию в рамках программы IATA по аудиту эксплуатационной безопасности наземного обслуживания (ISAGO), что способствует увеличению к нему интереса международных авиакомпаний, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Аккредитация ISAGO предоставляется компании сроком на два года, по истечении которого будет проведен ресертификационный аудит со стороны IATA.
"Международный аэропорт Тбилиси станет еще более привлекательным как для имеющихся, так и для новых авиакомпаний, заинтересованных в авиационном рынке Грузии, поскольку наличие сертификата ISAGO является гарантией безопасной эксплуатации, высокого качества и соответствия международным нормам", – говорится в сообщении.
Сертификат ISAGO подтверждает, что Тбилисский международный аэропорт предоставляет наземные услуги в соответствии с международными стандартами безопасности и в полном соответствии с требованиями и рекомендациями IATA.
Программа IATA включает в себя такие направления, как организация и управление, контроль погрузки, обслуживание пассажиров, багажа и наземное обслуживание воздушных судов.
Аудит безопасности наземного обслуживания IATA (ISAGO) – это глобальная, всемирно признанная программа авиационной отрасли по надзору за поставщиками наземного обслуживания. ISAGO обеспечивает стандартизацию эксплуатационных процедур и способствует гармонизации лучших практик в авиационной отрасли.
В 2023 году Тбилисский международный аэропорт на 100% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году (рост на 0,05%). Аэропорт обслужил 3 694 052 пассажира.
В конце января 2023 года Французская компания ADP Group выкупила акции и стала владельцем TAV Airports, которая управляет аэропортами Тбилиси и Батуми через дочернюю компанию TAV Georgia.