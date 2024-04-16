https://sputnik-georgia.ru/20240416/aktsiya-protiv-zakona-ob-inoagentakh-v-tbilisi---skolko-zaderzhannykh-zhdut-resheniya-suda-287361769.html

Акция против закона об "иноагентах" в Тбилиси – сколько задержанных ждут решения суда

Акция против закона об "иноагентах" в Тбилиси – сколько задержанных ждут решения суда

Sputnik Грузия

На акции протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси были задержаны 14 человек, пострадал один полицейский 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T18:40+0400

2024-04-16T18:40+0400

2024-04-16T19:10+0400

грузия

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специальная следственная служба

тбилиси

мвд грузии

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Десять из 14 задержанных на акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" около здания парламента в Тбилиси остаются в изоляторе временного содержания в ожидании решения суда, говорится в сообщении МВД Грузии. Акция протеста против закона об "иноагентах" началась в Тбилиси 15 апреля утром и продолжалась до поздней ночи. Протестующие попытались подняться к служебному входу парламента, однако полиция не дала им этого сделать. В результате были задержаны 14 человек. Во время потасовки пострадал один полицейский.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным ведомства, полиция под расписку сразу отпустила четверых задержанных, а находящихся в изоляторе уже осмотрели врачи и составили соответствующие протоколы осмотра.По данным МВД, задержанные уже встретились с Народным защитником и адвокатами, а также с представителями Специальной следственной службы. Что касается вины задержанных за неподчинение требованию полиции и мелкое хулиганство, то, по информации МВД, часть участников акции, несмотря на неоднократные призывы полиции выражать протест в мирной форме и не выходить за рамки закона о свободе собраний, не подчинилась их требованию, оказали сопротивление и нанесли им словесное оскорбление.Во вторник, 16 апреля, около здания парламента Грузии вновь проходит акция протеста против закона об "иноагентах".Повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС.Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призвали Евросоюз, включая отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, специальная следственная служба, тбилиси, мвд грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах