https://sputnik-georgia.ru/20240416/aktsiya-protiv-zakona-ob-inoagentakh-v-tbilisi---skolko-zaderzhannykh-zhdut-resheniya-suda-287361769.html
Акция против закона об "иноагентах" в Тбилиси – сколько задержанных ждут решения суда
Акция против закона об "иноагентах" в Тбилиси – сколько задержанных ждут решения суда
Sputnik Грузия
На акции протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси были задержаны 14 человек, пострадал один полицейский 16.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-16T18:40+0400
2024-04-16T18:40+0400
2024-04-16T19:10+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Десять из 14 задержанных на акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" около здания парламента в Тбилиси остаются в изоляторе временного содержания в ожидании решения суда, говорится в сообщении МВД Грузии. Акция протеста против закона об "иноагентах" началась в Тбилиси 15 апреля утром и продолжалась до поздней ночи. Протестующие попытались подняться к служебному входу парламента, однако полиция не дала им этого сделать. В результате были задержаны 14 человек. Во время потасовки пострадал один полицейский.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным ведомства, полиция под расписку сразу отпустила четверых задержанных, а находящихся в изоляторе уже осмотрели врачи и составили соответствующие протоколы осмотра.По данным МВД, задержанные уже встретились с Народным защитником и адвокатами, а также с представителями Специальной следственной службы. Что касается вины задержанных за неподчинение требованию полиции и мелкое хулиганство, то, по информации МВД, часть участников акции, несмотря на неоднократные призывы полиции выражать протест в мирной форме и не выходить за рамки закона о свободе собраний, не подчинилась их требованию, оказали сопротивление и нанесли им словесное оскорбление.Во вторник, 16 апреля, около здания парламента Грузии вновь проходит акция протеста против закона об "иноагентах".Повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС.Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призвали Евросоюз, включая отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, специальная следственная служба, тбилиси, мвд грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, специальная следственная служба, тбилиси, мвд грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Акция против закона об "иноагентах" в Тбилиси – сколько задержанных ждут решения суда
18:40 16.04.2024 (обновлено: 19:10 16.04.2024)
На акции протеста против закона об "иноагентах" в Тбилиси были задержаны 14 человек, пострадал один полицейский
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Десять из 14 задержанных на акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" около здания парламента в Тбилиси остаются в изоляторе временного содержания в ожидании решения суда, говорится в сообщении МВД Грузии.
Акция протеста против закона об "иноагентах" началась в Тбилиси 15 апреля утром и продолжалась до поздней ночи. Протестующие попытались подняться к служебному входу парламента, однако полиция не дала им этого сделать. В результате были задержаны 14 человек. Во время потасовки пострадал один полицейский.
По данным ведомства, полиция под расписку сразу отпустила четверых задержанных, а находящихся в изоляторе уже осмотрели врачи и составили соответствующие протоколы осмотра.
"Надо отметить, что во время нахождения в изоляторе ни одному из задержанных не понадобилась дополнительная медицинская помощь", – говорится в сообщении.
По данным МВД, задержанные уже встретились с Народным защитником и адвокатами, а также с представителями Специальной следственной службы.
Что касается вины задержанных за неподчинение требованию полиции и мелкое хулиганство, то, по информации МВД, часть участников акции, несмотря на неоднократные призывы полиции выражать протест в мирной форме и не выходить за рамки закона о свободе собраний, не подчинилась их требованию, оказали сопротивление и нанесли им словесное оскорбление.
Во вторник, 16 апреля, около здания парламента Грузии вновь проходит акция протеста против закона об "иноагентах".
Повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС.
Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призвали Евросоюз, включая отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.