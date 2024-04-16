https://sputnik-georgia.ru/20240416/blokirovka-vkhodov-v-administrativnye-zdaniya-zapreschena-mvd-gruzii-o-pravilakh-aktsiy-287368475.html

Блокировка входов в административные здания запрещена: МВД Грузии о правилах акций

Блокировка входов в административные здания запрещена: МВД Грузии о правилах акций

Sputnik Грузия

Сотрудники полиции находятся на месте для обеспечения мер безопасности и предотвращения искусственной эскалации событий, заявили в ведомстве 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T21:19+0400

2024-04-16T21:19+0400

2024-04-16T21:24+0400

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акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии призвало протестующих выражать протест в мирной форме и соблюдать закон, запрещающий блокировку входов в административном здании. Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который парламент в эти минуты рассматривает в первом чтении. Часть из протестующих пыталась заблокировать вход в парламент, но была оттеснена полицией. МВД Грузии предупреждает, что сотрудники полиции находятся на месте для обеспечения мер безопасности и предотвращения искусственной эскалации событий и любое нарушение общественного порядка будет предотвращено. Повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призвали Евросоюз, включая отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

новости, политика, грузия, мвд грузии, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах