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Блокировка входов в административные здания запрещена: МВД Грузии о правилах акций
Блокировка входов в административные здания запрещена: МВД Грузии о правилах акций
Sputnik Грузия
Сотрудники полиции находятся на месте для обеспечения мер безопасности и предотвращения искусственной эскалации событий, заявили в ведомстве 16.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-16T21:19+0400
2024-04-16T21:19+0400
2024-04-16T21:24+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии призвало протестующих выражать протест в мирной форме и соблюдать закон, запрещающий блокировку входов в административном здании. Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который парламент в эти минуты рассматривает в первом чтении. Часть из протестующих пыталась заблокировать вход в парламент, но была оттеснена полицией. МВД Грузии предупреждает, что сотрудники полиции находятся на месте для обеспечения мер безопасности и предотвращения искусственной эскалации событий и любое нарушение общественного порядка будет предотвращено. Повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призвали Евросоюз, включая отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, политика, грузия, мвд грузии, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
новости, политика, грузия, мвд грузии, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
Блокировка входов в административные здания запрещена: МВД Грузии о правилах акций
21:19 16.04.2024 (обновлено: 21:24 16.04.2024)
Сотрудники полиции находятся на месте для обеспечения мер безопасности и предотвращения искусственной эскалации событий, заявили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии призвало протестующих выражать протест в мирной форме и соблюдать закон, запрещающий блокировку входов в административном здании.
Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который парламент в эти минуты рассматривает в первом чтении. Часть из протестующих пыталась заблокировать вход в парламент, но была оттеснена полицией.
"В соответствии с законом "О собраниях и манифестациях", запрещается блокировка входов административных органов. Еще раз призываем организаторов и членов акции выражать протест в мирных формах, не нарушать закон и подчиняться указаниям полицейских, находящихся на месте", – говорится в заявлении.
МВД Грузии предупреждает, что сотрудники полиции находятся на месте для обеспечения мер безопасности и предотвращения искусственной эскалации событий и любое нарушение общественного порядка будет предотвращено.
Повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС.
Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призвали Евросоюз, включая отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.