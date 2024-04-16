https://sputnik-georgia.ru/20240416/borba-za-gruziyu--gruzinskiy-politolog-o-zakonoproekte-ob-inoagentakh-287355422.html

Борьба за Грузию – грузинский политолог о законопроекте об иноагентах

Борьба за Грузию – грузинский политолог о законопроекте об иноагентах

Sputnik Грузия

Грузия должна определиться, становится ли она западной колонией или сохраняет свои традиционные ценности. Такое мнение высказал в интервью "Sputnik на русском"... 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T12:59+0400

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арно хидирбегишвили

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Так он прокомментировал ситуацию вокруг рассмотрения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". О чем именно этот законопроект и как он стал последним этапом борьбы за Грузию? Почему Запад и грузинская оппозиция так сильно его боятся? Будут ли продолжаться протесты и ждет ли страну новая "революция роз"? И перед каким выбором сейчас стоит Грузия? Смотрите интервью Арно Хидирбегишвили.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, арно хидирбегишвили, видео