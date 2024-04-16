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Борьба за Грузию – грузинский политолог о законопроекте об иноагентах
Борьба за Грузию – грузинский политолог о законопроекте об иноагентах
Sputnik Грузия
Грузия должна определиться, становится ли она западной колонией или сохраняет свои традиционные ценности. Такое мнение высказал в интервью "Sputnik на русском"... 16.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-16T12:59+0400
2024-04-16T12:59+0400
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Так он прокомментировал ситуацию вокруг рассмотрения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". О чем именно этот законопроект и как он стал последним этапом борьбы за Грузию? Почему Запад и грузинская оппозиция так сильно его боятся? Будут ли продолжаться протесты и ждет ли страну новая "революция роз"? И перед каким выбором сейчас стоит Грузия? Смотрите интервью Арно Хидирбегишвили.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, арно хидирбегишвили, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, арно хидирбегишвили, видео
Борьба за Грузию – грузинский политолог о законопроекте об иноагентах
12:59 16.04.2024 (обновлено: 13:09 16.04.2024)
Грузия должна определиться, становится ли она западной колонией или сохраняет свои традиционные ценности. Такое мнение высказал в интервью "Sputnik на русском" грузинский политолог и главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили
Так он прокомментировал ситуацию вокруг рассмотрения законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".
О чем именно этот законопроект и как он стал последним этапом борьбы за Грузию? Почему Запад и грузинская оппозиция так сильно его боятся? Будут ли продолжаться протесты и ждет ли страну новая "революция роз"? И перед каким выбором сейчас стоит Грузия? Смотрите интервью Арно Хидирбегишвили.