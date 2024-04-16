https://sputnik-georgia.ru/20240416/deputat-obvinil-krupneyshie-fondy-v-finansirovanii-v-gruzii-radikalnykh-sil-287363040.html

Депутат обвинил крупнейшие фонды в финансировании в Грузии радикальных сил

Депутат обвинил крупнейшие фонды в финансировании в Грузии радикальных сил

Sputnik Грузия

Грузинское общество должно знать о финансах, которые выделяются теми организациями, о которых сегодня нет данных, заявил депутат 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T22:04+0400

2024-04-16T22:04+0400

2024-04-16T22:04+0400

грузия

новости

политика

анри оханашвили

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Насколько вписывается в демократический стандарт призыв "Я бросил коктейль Молотова" от имени организаций "Дроа" и "Сирцхвилиа", финансируемых "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), заявил глава комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили на рассмотрении законопроекта "Об иностранном финансировании". Власти Грузии заявляли, что именно обещание выложить информацию о проектах, финансируемых в Грузии американским "Национальным фондом демократии" и "Европейским фондом за демократию", было главным условием отзыва в 2023 году проекта закона об "иноагентах". Позже оба фонда отказались раскрывать для грузинского народа информацию о том, какие проекты финансируют в Грузии. По словам депутата, грузинское общество должно знать о финансах, которые выделяются этими организациями, о которых сегодня нет данных. Американский фонд NED, как и EED, уже высказались против принятия в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния". Спорный законопроект Власти Грузии настаивают на том, что законопроект об "иноагентах" направлен лишь на обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ, а оппозиционеры и представители НПО пытаются доказать, что он направлен против гражданского сектора и тем самым лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, анри оханашвили, законопроект об иноагентах