https://sputnik-georgia.ru/20240416/dipkorpus-chrezmerno-uchastvuet-vo-vnutripoliticheskikh-diskussiyakh-gruzii--glava-parlamenta-287359517.html

Дипкорпус чрезмерно участвует во внутриполитических дискуссиях Грузии – глава парламента

Дипкорпус чрезмерно участвует во внутриполитических дискуссиях Грузии – глава парламента

Sputnik Грузия

Зарубежные дипломаты не должны участвовать во внутренних делах страны, это не только вопрос суверенитета, но также важно для защиты самого дипкорпуса, отметил... 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T19:15+0400

2024-04-16T19:15+0400

2024-04-16T19:15+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

национальное агентство публичного реестра

шалва папуашвили

сша

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Некоторые представители дипломатического корпуса в Грузии и дипкорпус в целом чрезмерно участвуют во внутриполитических дискуссиях в стране, а зачастую в публичных заявлениях озвучивают позицию, отличную от позиции за закрытыми дверями, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил послам США, ЕС и государств-членов Евросоюза провести публичное обсуждение проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" в прямом эфире. Так общество поймет необходимость принятия закона для защиты суверенитета Грузии, подчеркнул премьер. По словам главы грузинского законодательного органа, советы всегда очень важны, однако, по мнению Папуашвили, участие послов в политических дебатах, в обсуждении законопроектов сопряжено с одним риском. Соответственно, это приводит к приверженности к той или иной позиции, что, по мнению Папуашвили, в итоге вредит дипломатическим представительствам. Именно поэтому, по словам Папуашвили, в Венской конвенции записано, что не должно быть никакого участия во внутренних делах страны с их стороны. У такого участия, по словам Папуашвили, есть и второй недостаток: оно часто проходит за закрытыми дверями, что понятно и является частью отношений с партнерами.Если есть желание участвовать во внутренних политических дискуссиях в Грузии, обсуждении законопроектов, то пусть оно будет публичным, отметил Папуашвили. "Население увидит, какие есть аргументы, потому что часто мы сталкиваемся с глухой стеной догматизма со стороны иностранных партнеров в отношении этой темы (законопроект об "иноагентах" – ред.) и других тем, когда мы выступаем с аргументами, а оттуда разговор идет "да" и "нет", просто так будет лучше или так – без аргументов", – отметил он. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:Иностранная сила – это:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, национальное агентство публичного реестра, шалва папуашвили, сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах