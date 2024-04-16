https://sputnik-georgia.ru/20240416/dipkorpus-chrezmerno-uchastvuet-vo-vnutripoliticheskikh-diskussiyakh-gruzii--glava-parlamenta-287359517.html
Дипкорпус чрезмерно участвует во внутриполитических дискуссиях Грузии – глава парламента
Дипкорпус чрезмерно участвует во внутриполитических дискуссиях Грузии – глава парламента
Sputnik Грузия
Зарубежные дипломаты не должны участвовать во внутренних делах страны, это не только вопрос суверенитета, но также важно для защиты самого дипкорпуса, отметил... 16.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-16T19:15+0400
2024-04-16T19:15+0400
2024-04-16T19:15+0400
политика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
национальное агентство публичного реестра
шалва папуашвили
сша
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Некоторые представители дипломатического корпуса в Грузии и дипкорпус в целом чрезмерно участвуют во внутриполитических дискуссиях в стране, а зачастую в публичных заявлениях озвучивают позицию, отличную от позиции за закрытыми дверями, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил послам США, ЕС и государств-членов Евросоюза провести публичное обсуждение проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" в прямом эфире. Так общество поймет необходимость принятия закона для защиты суверенитета Грузии, подчеркнул премьер. По словам главы грузинского законодательного органа, советы всегда очень важны, однако, по мнению Папуашвили, участие послов в политических дебатах, в обсуждении законопроектов сопряжено с одним риском. Соответственно, это приводит к приверженности к той или иной позиции, что, по мнению Папуашвили, в итоге вредит дипломатическим представительствам. Именно поэтому, по словам Папуашвили, в Венской конвенции записано, что не должно быть никакого участия во внутренних делах страны с их стороны. У такого участия, по словам Папуашвили, есть и второй недостаток: оно часто проходит за закрытыми дверями, что понятно и является частью отношений с партнерами.Если есть желание участвовать во внутренних политических дискуссиях в Грузии, обсуждении законопроектов, то пусть оно будет публичным, отметил Папуашвили. "Население увидит, какие есть аргументы, потому что часто мы сталкиваемся с глухой стеной догматизма со стороны иностранных партнеров в отношении этой темы (законопроект об "иноагентах" – ред.) и других тем, когда мы выступаем с аргументами, а оттуда разговор идет "да" и "нет", просто так будет лучше или так – без аргументов", – отметил он. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:Иностранная сила – это:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, национальное агентство публичного реестра, шалва папуашвили, сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, национальное агентство публичного реестра, шалва папуашвили, сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Дипкорпус чрезмерно участвует во внутриполитических дискуссиях Грузии – глава парламента
Зарубежные дипломаты не должны участвовать во внутренних делах страны, это не только вопрос суверенитета, но также важно для защиты самого дипкорпуса, отметил глава парламента
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Некоторые представители дипломатического корпуса в Грузии и дипкорпус в целом чрезмерно участвуют во внутриполитических дискуссиях в стране, а зачастую в публичных заявлениях озвучивают позицию, отличную от позиции за закрытыми дверями, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил послам США, ЕС и государств-членов Евросоюза провести публичное обсуждение проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" в прямом эфире. Так общество поймет необходимость принятия закона для защиты суверенитета Грузии, подчеркнул премьер.
"У премьера было письменное заявление, и вы знаете, что я присоединился к его инициативе. У нас есть такая данность, которая была, когда я пришел в политику, и по поводу которой у меня есть свои беспокойства. К сожалению, некоторые представители дипкорпуса или дипкорпус в целом чрезмерно участвуют во внутриполитических дискуссия страны, что в некоторой степени понятно", – заявил Папуашвили.
По словам главы грузинского законодательного органа, советы всегда очень важны, однако, по мнению Папуашвили, участие послов в политических дебатах, в обсуждении законопроектов сопряжено с одним риском.
"Когда вы являетесь непосредственным участником обсуждения или дебатов, в этот момент вы по дефиниции становитесь предвзятым к какому-то мнению. Вы формируете что-то в своем сознании, а затем пытаетесь это отстоять", – пояснил Папуашвили.
Соответственно, это приводит к приверженности к той или иной позиции, что, по мнению Папуашвили, в итоге вредит дипломатическим представительствам.
"В обществе ведь также существуют разные мнения о позициях, и у тех, кто на противоположной с дипломатом позиции, появляются негативные представления, прежде всего в отношение диппредставителя, которые затем распространяются на ту страну, которую он представляет", – подчеркнул Папуашвили.
Именно поэтому, по словам Папуашвили, в Венской конвенции записано, что не должно быть никакого участия во внутренних делах страны с их стороны.
"Это не только вопрос суверенитета, но также важно для защиты самого дипломатического корпуса", – подчеркнул глава парламента.
У такого участия, по словам Папуашвили, есть и второй недостаток: оно часто проходит за закрытыми дверями, что понятно и является частью отношений с партнерами.
"Однако главное удивление вызывает следующее: за закрытыми дверями мы говорим о некоторых вопросах, будь то законопроект, и там во время обсуждения мы не слышим никаких контраргументов, напротив – иногда есть согласие по каким-то вопросам. Но затем иные позиции озвучиваются во время публичных комментариев. Это, конечно, неправильно", – подчеркнул Папуашвили.
Если есть желание участвовать во внутренних политических дискуссиях в Грузии, обсуждении законопроектов, то пусть оно будет публичным, отметил Папуашвили.
"Население увидит, какие есть аргументы, потому что часто мы сталкиваемся с глухой стеной догматизма со стороны иностранных партнеров в отношении этой темы (законопроект об "иноагентах" – ред.) и других тем, когда мы выступаем с аргументами, а оттуда разговор идет "да" и "нет", просто так будет лучше или так – без аргументов", – отметил он.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.