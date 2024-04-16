https://sputnik-georgia.ru/20240416/draka-v-parlamente-gruzii-mogla-byt-zaranee-splanirovana--spiker-287356428.html

Драка в парламенте Грузии могла быть заранее спланирована – спикер

Драка в парламенте Грузии могла быть заранее спланирована – спикер

Sputnik Грузия

Накануне во время заседания парламента Грузии оппозиционный депутат ударил по голове лидера парламентского большинства 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T13:55+0400

2024-04-16T13:55+0400

2024-04-16T14:22+0400

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акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Нападение оппозиционного депутата от партии "Граждане" Алеко Элисашвили, который ударил по голове исполнительного секретаря правящей партии "Грузинская мечта" Мамуку Мдинарадзе, могло быть заранее спланированной акцией, заявил председатель законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили. Заседание юридического комитета парламента Грузии в понедельник, 15 апреля, на котором обсуждается скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", пришлось прервать после того, как Элисашвили подбежал к выступавшему на трибуне лидеру парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе и ударил его по голове. Инцидент произошел, когда Мдинарадзе пытался доказать оппонентам, что грузинский законопроект либеральнее аналогичных российского и американского законов. Оппозиционеры в свою очередь настаивали на том, что повторно инициированный законопроект является "российским законом" и ничего общего не имеет с законодательством западных стран. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Возвращение к вопросу власти Грузии аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Детали законопроекта Грузинский законопроект лишь требует заполнения деклараций от неправительственных организаций и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа, а за нарушение закона предусмотрен только штраф. Нет никаких ограничений их деятельности. Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: – некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; – вещатель; – юридическое лицо, владеющее печатными СМИ; – юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила". Иностранная сила – это: – субъект, составляющий систему власти иностранного государства; – физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии; – юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; – организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, шалва папуашвили, алеко элисашвили, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах