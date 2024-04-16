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Где в Тбилиси пройдет Тотальный диктант?
Где в Тбилиси пройдет Тотальный диктант?
Sputnik Грузия
Для участия в акции необходимо пройти регистрацию на сайте организатора 16.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-16T22:46+0400
2024-04-16T22:46+0400
2024-04-16T22:46+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант – 2024" в Тбилиси пройдет 20 апреля в Центре русского языка "Азбука". Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 году в Новосибирске. Цель Тотального диктанта – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Чтобы принять участие в Тотальном диктанте, необходимо пройти регистрацию на сайте и выбрать Тбилиси местом участия в акции. Начало мероприятия в 14:00, ул. Бесики, 4.По случаю 20-летия акции текст для диктанта подготовила писательница Анна Матвеева. В этом году в Тбилиси текст прочитает преподаватель-методист русского языка центра "Азбука" Наталья Мосина. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, россия, грузино-российские отношения
грузия, новости, общество, тбилиси, россия, грузино-российские отношения
Где в Тбилиси пройдет Тотальный диктант?
Для участия в акции необходимо пройти регистрацию на сайте организатора
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Ежегодная образовательная акция "Тотальный диктант – 2024" в Тбилиси пройдет 20 апреля в Центре русского языка "Азбука".
Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые мероприятие прошло в 2004 году в Новосибирске. Цель Тотального диктанта – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.
Чтобы принять участие в Тотальном диктанте, необходимо пройти регистрацию на сайте
и выбрать Тбилиси местом участия в акции. Начало мероприятия в 14:00, ул. Бесики, 4.
По случаю 20-летия акции текст для диктанта подготовила писательница Анна Матвеева. В этом году в Тбилиси текст прочитает преподаватель-методист русского языка центра "Азбука" Наталья Мосина.