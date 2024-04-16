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Грузия улучшила позиции в "Индексе позитивного миролюбия"
Грузия улучшила позиции в "Индексе позитивного миролюбия"
Sputnik Грузия
В прошлом году Грузия поднялась в рейтинге сразу на 14 строчек 16.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-16T14:35+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Грузия улучшила показатели в "Индексе позитивного миролюбия 2024" (Positive Peace Index) и заняла 49 место из 163 в обновленном рейтинге. Первое место в рейтинге 2024 года года занимает Финляндия, а последнее – Южный Судан. В "Индексе позитивного миролюбия" Грузия опередила соседние страны. В прошлом году Грузия улучшила позиции и поднялась в рейтинге на 14 строчек, заняв 53 место, и была отмечена как исключительно прогрессивная страна.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Вместе с "Индексом позитивного миролюбия" в качестве отдельного документа опубликован "Отчет о мире и бизнесе за 2024 год", в котором основное внимание уделяется экологии, социальной политике и корпоративному управлению (ESG). По результатам достигнутых улучшений, Грузия находится среди 10 стран, где в будущем ожидается самый высокий прогресс. Стандарт ESG подразумевает разработку политики, которая должна вести к экологической устойчивости (E), способствовать социальной справедливости, процветанию и развитию(S), поощрять подотчетное и прозрачное организационное управление (G). "Индекс позитивного миролюбия", как и "Глобальный индекс" миролюбия, разрабатывается ведущей международной оценочной организацией и аналитическим центром – Институтом экономики и мира (IEP – The Institute for Economics and Peace). Он анализирует ситуацию в 163 странах, где проживает 99,7% населения планеты. Индексы миролюбия основаны на восьми основных показателях: 1. Хорошо функционирующее правительство 2. Здоровая бизнес-среда 3. Низкий уровень коррупции 4. Права человека и толерантность 5. Высокий уровень человеческого капитала 6. Хорошие отношения с соседними странами 7. Свобода информации 8. Справедливое распределение ресурсов. "Индекс позитивного миролюбия" не учитывает негативные аспекты войны и насилия, а посвящен положительным особенностям. Оценивается позитивная деятельность внутренней и внешней политики страны, реформы, деятельность институтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество
Грузия улучшила позиции в "Индексе позитивного миролюбия"
14:35 16.04.2024 (обновлено: 14:39 16.04.2024)
В прошлом году Грузия поднялась в рейтинге сразу на 14 строчек
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Грузия улучшила показатели в "Индексе позитивного миролюбия 2024" (Positive Peace Index) и заняла 49 место из 163 в обновленном рейтинге.
Первое место в рейтинге 2024 года года занимает Финляндия, а последнее – Южный Судан. В "Индексе позитивного миролюбия" Грузия опередила соседние страны. В прошлом году Грузия улучшила позиции и поднялась в рейтинге на 14 строчек, заняв 53 место, и была отмечена как исключительно прогрессивная страна.
Вместе с "Индексом позитивного миролюбия" в качестве отдельного документа опубликован "Отчет о мире и бизнесе за 2024 год", в котором основное внимание уделяется экологии, социальной политике и корпоративному управлению (ESG).
По результатам достигнутых улучшений, Грузия находится среди 10 стран, где в будущем ожидается самый высокий прогресс.
Стандарт ESG подразумевает разработку политики, которая должна вести к экологической устойчивости (E), способствовать социальной справедливости, процветанию и развитию(S), поощрять подотчетное и прозрачное организационное управление (G).
"Индекс позитивного миролюбия", как и "Глобальный индекс" миролюбия, разрабатывается ведущей международной оценочной организацией и аналитическим центром – Институтом экономики и мира (IEP – The Institute for Economics and Peace).
Он анализирует ситуацию в 163 странах, где проживает 99,7% населения планеты.
Индексы миролюбия основаны на восьми основных показателях:
1. Хорошо функционирующее правительство
3. Низкий уровень коррупции
4. Права человека и толерантность
5. Высокий уровень человеческого капитала
6. Хорошие отношения с соседними странами
8. Справедливое распределение ресурсов.
"Индекс позитивного миролюбия" не учитывает негативные аспекты войны и насилия, а посвящен положительным особенностям. Оценивается позитивная деятельность внутренней и внешней политики страны, реформы, деятельность институтов.