https://sputnik-georgia.ru/20240416/gruziya-uluchshila-pozitsii-v-indekse-pozitivnogo-mirolyubiya-287352595.html

Грузия улучшила позиции в "Индексе позитивного миролюбия"

Грузия улучшила позиции в "Индексе позитивного миролюбия"

Sputnik Грузия

В прошлом году Грузия поднялась в рейтинге сразу на 14 строчек 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T14:35+0400

2024-04-16T14:35+0400

2024-04-16T14:39+0400

грузия

новости

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284442634_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_87a13c9f43acd8a315a055af6854666b.jpg

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Грузия улучшила показатели в "Индексе позитивного миролюбия 2024" (Positive Peace Index) и заняла 49 место из 163 в обновленном рейтинге. Первое место в рейтинге 2024 года года занимает Финляндия, а последнее – Южный Судан. В "Индексе позитивного миролюбия" Грузия опередила соседние страны. В прошлом году Грузия улучшила позиции и поднялась в рейтинге на 14 строчек, заняв 53 место, и была отмечена как исключительно прогрессивная страна.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Вместе с "Индексом позитивного миролюбия" в качестве отдельного документа опубликован "Отчет о мире и бизнесе за 2024 год", в котором основное внимание уделяется экологии, социальной политике и корпоративному управлению (ESG). По результатам достигнутых улучшений, Грузия находится среди 10 стран, где в будущем ожидается самый высокий прогресс. Стандарт ESG подразумевает разработку политики, которая должна вести к экологической устойчивости (E), способствовать социальной справедливости, процветанию и развитию(S), поощрять подотчетное и прозрачное организационное управление (G). "Индекс позитивного миролюбия", как и "Глобальный индекс" миролюбия, разрабатывается ведущей международной оценочной организацией и аналитическим центром – Институтом экономики и мира (IEP – The Institute for Economics and Peace). Он анализирует ситуацию в 163 странах, где проживает 99,7% населения планеты. Индексы миролюбия основаны на восьми основных показателях: 1. Хорошо функционирующее правительство 2. Здоровая бизнес-среда 3. Низкий уровень коррупции 4. Права человека и толерантность 5. Высокий уровень человеческого капитала 6. Хорошие отношения с соседними странами 7. Свобода информации 8. Справедливое распределение ресурсов. "Индекс позитивного миролюбия" не учитывает негативные аспекты войны и насилия, а посвящен положительным особенностям. Оценивается позитивная деятельность внутренней и внешней политики страны, реформы, деятельность институтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество