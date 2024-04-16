https://sputnik-georgia.ru/20240416/kak-oppozitsiya-pytalas-blokirovat-parlament-gruzii---video-287348535.html
Как оппозиция пыталась блокировать парламент Грузии - видео
Как оппозиция пыталась блокировать парламент Грузии - видео
Sputnik Грузия
Оппозиция окружила здание парламента Грузии, протестуя против закона об "иноагентах". На акцию протеста вышли тысячи человек, заполнив улицы перед парламентом. 16.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-16T00:44+0400
2024-04-16T00:44+0400
2024-04-16T00:44+0400
видео
видео-новости из грузии
протест
акции протеста
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
мультимедиа
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/10/287348365_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e31bf746447f507f3371a8f34393a93f.jpg
В ходе протестов четырнадцать митингующих были задержаны, пострадал один сотрудник МВД. До поздней ночи люди не расходились, тем временем в парламенте состоялось заседание юридического комитета, где обсуждался скандальный законопроект.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/10/287348365_18:0:978:720_1920x0_80_0_0_c57eb4939c97435542a80e8ad139c93c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, протест, акции протеста, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, мультимедиа, тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, протест, акции протеста, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, мультимедиа, тбилиси, видео
Как оппозиция пыталась блокировать парламент Грузии - видео
Оппозиция окружила здание парламента Грузии, протестуя против закона об "иноагентах". На акцию протеста вышли тысячи человек, заполнив улицы перед парламентом.
В ходе протестов четырнадцать митингующих были задержаны, пострадал один сотрудник МВД. До поздней ночи люди не расходились, тем временем в парламенте состоялось заседание юридического комитета, где обсуждался скандальный законопроект.