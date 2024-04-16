https://sputnik-georgia.ru/20240416/kak-oppozitsiya-pytalas-blokirovat-parlament-gruzii---video-287348535.html

Как оппозиция пыталась блокировать парламент Грузии - видео

Как оппозиция пыталась блокировать парламент Грузии - видео

Sputnik Грузия

Оппозиция окружила здание парламента Грузии, протестуя против закона об "иноагентах". На акцию протеста вышли тысячи человек, заполнив улицы перед парламентом. 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T00:44+0400

2024-04-16T00:44+0400

2024-04-16T00:44+0400

видео

видео-новости из грузии

протест

акции протеста

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

мультимедиа

тбилиси

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В ходе протестов четырнадцать митингующих были задержаны, пострадал один сотрудник МВД. До поздней ночи люди не расходились, тем временем в парламенте состоялось заседание юридического комитета, где обсуждался скандальный законопроект.

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