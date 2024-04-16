https://sputnik-georgia.ru/20240416/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-16-aprelya-2024-287347720.html

Какой сегодня церковный праздник: 16 апреля 2024

Какой сегодня церковный праздник: 16 апреля 2024

Sputnik Грузия

Согласно православному церковному календарю, 16 апреля 2024 года отмечают день памяти преподобного Никиты, мучеников Елпидифора, Дия, Вифония и Галика, а также... 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T01:01+0400

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религия

календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему упоминаются в церковном календаре.Никита ИсповедникПо церковному календарю 16 апреля поминают преподобного Никиту Исповедника, игумена Мидикийской обители.Родился будущий cвятой в VIII веке в благочестивой семье в Кесарии Вифинской. С юношеских лет он прислуживал при церкви и достигнув совершеннолетия, по рекомендации своего духовного наставника Стефана, отправился в Мидикийский монастырь, известный строгостью своего устава. После семи лет пребывания в обители он принял сан пресвитера.Наместник монастыря Никифор, видя усердие молодого инока в духовной жизни, поручил ему управление обителью. Никита, подававший пример духовной трезвости и строгого воздержания, снискал всеобщее уважение и любовь братии. После смерти Никифора он был единодушно избран наместником обители.Когда в начале IX века возобновилась иконоборческая ересь, император Лев Армянин приказал всем наместникам монастырей отречься от почитания святых икон. Преподобный Никита за непослушание был брошен в темницу, где провел много лет терпя лишения и голод.Однако и там Господь его не оставил, по молитвам преподобного было совершено много чудес. Например, фригийский царь отпустил пленника без выкупа, а также многие, кто терпел кораблекрушения, были спасены молитвами святого Никиты. Скончался преподобный в 824 году.Елпидифор, Дий, Вифоний и ГаликПо церковному календарю 16 апреля поминают мучеников Елпидифора, Дия, Вифония и Галика, пострадавших за христианскую веру в III веке.Елпидифору отсекли голову мечом, Дия побили камнями, Вифония утопили в море, а Галика отдали на съедение зверям.Феодосия ТирскаяПо церковному календарю 16 апреля поминают мученицу Феодосию Тирскую, жившую на рубеже III-IV веков в городе Тире (территория современного Ливана).Девушке было семнадцать лет, когда в день святой Пасхи она оказалась рядом с осужденными христианами. Услышав их разговор о Царствии Божьем, Феодосия попросила узников помянуть ее перед Господом, когда они перед Ним предстанут.Стражники, увидев как девушка поклонилась заключенным, немедленно доставили ее местному правителю. Со своей стороны, правитель пытался склонить Феодосию принести жертвы языческим богам. Родители девушки также уговаривали ее не идти на страдания. Но та твердо исповедала себя христианкой, радостно воскликнув, что сподобилась присоединиться к мученикам. Девушку бросили в море с камнем на шее, но ангелы достали ее из пучины. Тогда мученицу отдали на съедение зверям. Видя, что звери ее не трогают, мучители отрубили ей голову.ИмениныПо церковному календарю 16 апреля именины отмечают Феодосия, Марин и Никита.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , календарь религиозных праздников