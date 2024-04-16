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https://sputnik-georgia.ru/20240416/konferentsiya-po-gruzino-rossiyskim-otnosheniyam-v-tbilisi---foto-287356768.html
Конференция по грузино-российским отношениям в Тбилиси – фото
Конференция по грузино-российским отношениям в Тбилиси – фото
Sputnik Грузия
Внешняя политика Грузии, грузино-российские отношения и их перспективы в будущем – эти темы стали главными во время круглого стола "Москва-Тбилиси – от... 16.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-16T13:55+0400
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Круглый стол с участием нескольких грузинских экспертов и политологов состоялся в Тбилиси и был организован газетой "Свободная Грузия".
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, грузино-российские отношения, экспертное мнение, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, грузино-российские отношения, экспертное мнение, фото

Конференция по грузино-российским отношениям в Тбилиси – фото

13:55 16.04.2024 (обновлено: 14:19 16.04.2024)
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Внешняя политика Грузии, грузино-российские отношения и их перспективы в будущем – эти темы стали главными во время круглого стола "Москва-Тбилиси – от народной дипломатии к политическому диалогу"
Круглый стол с участием нескольких грузинских экспертов и политологов состоялся в Тбилиси и был организован газетой "Свободная Грузия".
© photo: Sputnik / Stringer

В формате круглого стола спикеры обсудили разные стороны взаимоотношений с Россией – от политики до экономики, а также в целом стратегии внешней политики Грузии.

В формате круглого стола спикеры обсудили разные стороны взаимоотношений с Россией – от политики до экономики, а также в целом стратегии внешней политики Грузии. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

В формате круглого стола спикеры обсудили разные стороны взаимоотношений с Россией – от политики до экономики, а также в целом стратегии внешней политики Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

"Подобные встречи просто необходимы, потому что каждый эксперт может продумывать для себя все что угодно, но на самом деле только в диалоге можно нащупать те истинные моменты, ошибки, которые допускаются", – сказала директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани.

&quot;Подобные встречи просто необходимы, потому что каждый эксперт может продумывать для себя все что угодно, но на самом деле только в диалоге можно нащупать те истинные моменты, ошибки, которые допускаются&quot;, – сказала директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

"Подобные встречи просто необходимы, потому что каждый эксперт может продумывать для себя все что угодно, но на самом деле только в диалоге можно нащупать те истинные моменты, ошибки, которые допускаются", – сказала директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани.

© photo: Sputnik / Stringer

Журналист Заза Давитая считает, что грузины перестали ощущать реальность, ставя на все российское "вражеское клеймо". "Я считаю, что это плохо отразится на нашем сознании и перспективах, которые у нас есть на сегодняшний день", – сказал эксперт. Самый большой абсурд, по словам Давитая, который мешает развитию Грузии – запись в Конституции, подразумевающая одностороннее стремление в ЕС и НАТО.

Журналист Заза Давитая считает, что грузины перестали ощущать реальность, ставя на все российское &quot;вражеское клеймо&quot;. &quot;Я считаю, что это плохо отразится на нашем сознании и перспективах, которые у нас есть на сегодняшний день&quot;, – сказал эксперт. Самый большой абсурд, по словам Давитая, который мешает развитию Грузии – запись в Конституции, подразумевающая одностороннее стремление в ЕС и НАТО. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Журналист Заза Давитая считает, что грузины перестали ощущать реальность, ставя на все российское "вражеское клеймо". "Я считаю, что это плохо отразится на нашем сознании и перспективах, которые у нас есть на сегодняшний день", – сказал эксперт. Самый большой абсурд, по словам Давитая, который мешает развитию Грузии – запись в Конституции, подразумевающая одностороннее стремление в ЕС и НАТО.

© photo: Sputnik

Журналист Мераб Хачидзе затронул актуальную тему законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который оппозиция называет "российским" и активно выступает против его принятия.

Журналист Мераб Хачидзе затронул актуальную тему законопроекта &quot;О прозрачности иностранного влияния&quot;, который оппозиция называет &quot;российским&quot; и активно выступает против его принятия. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik

Журналист Мераб Хачидзе затронул актуальную тему законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который оппозиция называет "российским" и активно выступает против его принятия.

© photo: Sputnik / Stringer

Нельзя было не отметить и тот факт, что в октябре 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы, а в России уже состоялись президентские.

Нельзя было не отметить и тот факт, что в октябре 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы, а в России уже состоялись президентские. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Нельзя было не отметить и тот факт, что в октябре 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы, а в России уже состоялись президентские.

© photo: Sputnik / Stringer

Спикеры обсудили, повлияют ли выборы на восстановление дипотношений и какие преимущества для обеих стран будут в случае их восстановления.

Спикеры обсудили, повлияют ли выборы на восстановление дипотношений и какие преимущества для обеих стран будут в случае их восстановления. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Спикеры обсудили, повлияют ли выборы на восстановление дипотношений и какие преимущества для обеих стран будут в случае их восстановления.

© photo: Sputnik

Член попечительского совета Общественного вещателя Грузии Бондо Мдзинарашвили в свою очередь отметил, что сегодня практически невозможно внести какие-либо изменения в грузино-российские отношения, но в будущем отношениям в некоторой степени поможет, если население нашей страны будет должным образом информировано.

Член попечительского совета Общественного вещателя Грузии Бондо Мдзинарашвили в свою очередь отметил, что сегодня практически невозможно внести какие-либо изменения в грузино-российские отношения, но в будущем отношениям в некоторой степени поможет, если население нашей страны будет должным образом информировано. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik

Член попечительского совета Общественного вещателя Грузии Бондо Мдзинарашвили в свою очередь отметил, что сегодня практически невозможно внести какие-либо изменения в грузино-российские отношения, но в будущем отношениям в некоторой степени поможет, если население нашей страны будет должным образом информировано.

© photo: Sputnik / Stringer

"Важно, чтобы население самой России было должным образом информировано о Грузии. Многие наши соотечественники проживают в России, имеют связь со своими семьями в Грузии, восстановлены полеты, что тоже является важным. В настоящее время необходимо проводить правильную информационную политику", – сказал Мдзинарашвили.

&quot;Важно, чтобы население самой России было должным образом информировано о Грузии. Многие наши соотечественники проживают в России, имеют связь со своими семьями в Грузии, восстановлены полеты, что тоже является важным. В настоящее время необходимо проводить правильную информационную политику&quot;, – сказал Мдзинарашвили. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

"Важно, чтобы население самой России было должным образом информировано о Грузии. Многие наши соотечественники проживают в России, имеют связь со своими семьями в Грузии, восстановлены полеты, что тоже является важным. В настоящее время необходимо проводить правильную информационную политику", – сказал Мдзинарашвили.

© photo: Sputnik / Stringer

Без диалога и контактов с Россией ничего не получится, считает и представитель объединения ученых Грузии, профессор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства Гоча Цопурашвили.

Без диалога и контактов с Россией ничего не получится, считает и представитель объединения ученых Грузии, профессор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства Гоча Цопурашвили. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Без диалога и контактов с Россией ничего не получится, считает и представитель объединения ученых Грузии, профессор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства Гоча Цопурашвили.

© photo: Sputnik / Stringer

"Если взять импорт и экспорт, там однозначно первый партнер – Россия. Есть много возможностей, российский рынок всегда был интересен. Сколько лет прошло, мы альтернативу российской пшенице пока не можем найти. У нас много возможностей, Грузия должна работать больше, целенаправленнее в отношении России, просто надо начинать и возобновлять дипотношения", – сказал спикер.

&quot;Если взять импорт и экспорт, там однозначно первый партнер – Россия. Есть много возможностей, российский рынок всегда был интересен. Сколько лет прошло, мы альтернативу российской пшенице пока не можем найти. У нас много возможностей, Грузия должна работать больше, целенаправленнее в отношении России, просто надо начинать и возобновлять дипотношения&quot;, – сказал спикер. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

"Если взять импорт и экспорт, там однозначно первый партнер – Россия. Есть много возможностей, российский рынок всегда был интересен. Сколько лет прошло, мы альтернативу российской пшенице пока не можем найти. У нас много возможностей, Грузия должна работать больше, целенаправленнее в отношении России, просто надо начинать и возобновлять дипотношения", – сказал спикер.

© photo: Sputnik

Говоря об экономике, лидер Социалистического движения Грузии Темур Пипия добавил, что прошлый премьер-министр Ираклий Гарибашвили добился того, что Грузия не была втянута в противостояние между Россией и Западом и не присоединилась к экономическим санкциям, что стало бы пагубным для страны.

Говоря об экономике, лидер Социалистического движения Грузии Темур Пипия добавил, что прошлый премьер-министр Ираклий Гарибашвили добился того, что Грузия не была втянута в противостояние между Россией и Западом и не присоединилась к экономическим санкциям, что стало бы пагубным для страны. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik

Говоря об экономике, лидер Социалистического движения Грузии Темур Пипия добавил, что прошлый премьер-министр Ираклий Гарибашвили добился того, что Грузия не была втянута в противостояние между Россией и Западом и не присоединилась к экономическим санкциям, что стало бы пагубным для страны.

© photo: Sputnik

"Грузия однозначно должна восстановить отношения с Россией. Я уверен, что и Россия этого хочет. Подобные заявления уже делал президент Владимир Путин, министр иностранных дел Лавров. Даже в формате 3+3 "стул" Грузии свободен, пожалуйста, присаживайтесь. Поэтому здесь все понятно", – заявил Пипия.

&quot;Грузия однозначно должна восстановить отношения с Россией. Я уверен, что и Россия этого хочет. Подобные заявления уже делал президент Владимир Путин, министр иностранных дел Лавров. Даже в формате 3+3 &quot;стул&quot; Грузии свободен, пожалуйста, присаживайтесь. Поэтому здесь все понятно&quot;, – заявил Пипия. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik

"Грузия однозначно должна восстановить отношения с Россией. Я уверен, что и Россия этого хочет. Подобные заявления уже делал президент Владимир Путин, министр иностранных дел Лавров. Даже в формате 3+3 "стул" Грузии свободен, пожалуйста, присаживайтесь. Поэтому здесь все понятно", – заявил Пипия.

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