Конференция по грузино-российским отношениям в Тбилиси – фото

© photo: Sputnik / Stringer

"Если взять импорт и экспорт, там однозначно первый партнер – Россия. Есть много возможностей, российский рынок всегда был интересен. Сколько лет прошло, мы альтернативу российской пшенице пока не можем найти. У нас много возможностей, Грузия должна работать больше, целенаправленнее в отношении России, просто надо начинать и возобновлять дипотношения", – сказал спикер.