Конференция по грузино-российским отношениям в Тбилиси – фото
В формате круглого стола спикеры обсудили разные стороны взаимоотношений с Россией – от политики до экономики, а также в целом стратегии внешней политики Грузии.
В формате круглого стола спикеры обсудили разные стороны взаимоотношений с Россией – от политики до экономики, а также в целом стратегии внешней политики Грузии.
"Подобные встречи просто необходимы, потому что каждый эксперт может продумывать для себя все что угодно, но на самом деле только в диалоге можно нащупать те истинные моменты, ошибки, которые допускаются", – сказала директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани.
"Подобные встречи просто необходимы, потому что каждый эксперт может продумывать для себя все что угодно, но на самом деле только в диалоге можно нащупать те истинные моменты, ошибки, которые допускаются", – сказала директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани.
Журналист Заза Давитая считает, что грузины перестали ощущать реальность, ставя на все российское "вражеское клеймо". "Я считаю, что это плохо отразится на нашем сознании и перспективах, которые у нас есть на сегодняшний день", – сказал эксперт. Самый большой абсурд, по словам Давитая, который мешает развитию Грузии – запись в Конституции, подразумевающая одностороннее стремление в ЕС и НАТО.
Журналист Заза Давитая считает, что грузины перестали ощущать реальность, ставя на все российское "вражеское клеймо". "Я считаю, что это плохо отразится на нашем сознании и перспективах, которые у нас есть на сегодняшний день", – сказал эксперт. Самый большой абсурд, по словам Давитая, который мешает развитию Грузии – запись в Конституции, подразумевающая одностороннее стремление в ЕС и НАТО.
Журналист Мераб Хачидзе затронул актуальную тему законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который оппозиция называет "российским" и активно выступает против его принятия.
Журналист Мераб Хачидзе затронул актуальную тему законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который оппозиция называет "российским" и активно выступает против его принятия.
Нельзя было не отметить и тот факт, что в октябре 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы, а в России уже состоялись президентские.
Нельзя было не отметить и тот факт, что в октябре 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы, а в России уже состоялись президентские.
Спикеры обсудили, повлияют ли выборы на восстановление дипотношений и какие преимущества для обеих стран будут в случае их восстановления.
Спикеры обсудили, повлияют ли выборы на восстановление дипотношений и какие преимущества для обеих стран будут в случае их восстановления.
Член попечительского совета Общественного вещателя Грузии Бондо Мдзинарашвили в свою очередь отметил, что сегодня практически невозможно внести какие-либо изменения в грузино-российские отношения, но в будущем отношениям в некоторой степени поможет, если население нашей страны будет должным образом информировано.
Член попечительского совета Общественного вещателя Грузии Бондо Мдзинарашвили в свою очередь отметил, что сегодня практически невозможно внести какие-либо изменения в грузино-российские отношения, но в будущем отношениям в некоторой степени поможет, если население нашей страны будет должным образом информировано.
"Важно, чтобы население самой России было должным образом информировано о Грузии. Многие наши соотечественники проживают в России, имеют связь со своими семьями в Грузии, восстановлены полеты, что тоже является важным. В настоящее время необходимо проводить правильную информационную политику", – сказал Мдзинарашвили.
"Важно, чтобы население самой России было должным образом информировано о Грузии. Многие наши соотечественники проживают в России, имеют связь со своими семьями в Грузии, восстановлены полеты, что тоже является важным. В настоящее время необходимо проводить правильную информационную политику", – сказал Мдзинарашвили.
Без диалога и контактов с Россией ничего не получится, считает и представитель объединения ученых Грузии, профессор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства Гоча Цопурашвили.
Без диалога и контактов с Россией ничего не получится, считает и представитель объединения ученых Грузии, профессор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства Гоча Цопурашвили.
"Если взять импорт и экспорт, там однозначно первый партнер – Россия. Есть много возможностей, российский рынок всегда был интересен. Сколько лет прошло, мы альтернативу российской пшенице пока не можем найти. У нас много возможностей, Грузия должна работать больше, целенаправленнее в отношении России, просто надо начинать и возобновлять дипотношения", – сказал спикер.
"Если взять импорт и экспорт, там однозначно первый партнер – Россия. Есть много возможностей, российский рынок всегда был интересен. Сколько лет прошло, мы альтернативу российской пшенице пока не можем найти. У нас много возможностей, Грузия должна работать больше, целенаправленнее в отношении России, просто надо начинать и возобновлять дипотношения", – сказал спикер.
Говоря об экономике, лидер Социалистического движения Грузии Темур Пипия добавил, что прошлый премьер-министр Ираклий Гарибашвили добился того, что Грузия не была втянута в противостояние между Россией и Западом и не присоединилась к экономическим санкциям, что стало бы пагубным для страны.
Говоря об экономике, лидер Социалистического движения Грузии Темур Пипия добавил, что прошлый премьер-министр Ираклий Гарибашвили добился того, что Грузия не была втянута в противостояние между Россией и Западом и не присоединилась к экономическим санкциям, что стало бы пагубным для страны.
"Грузия однозначно должна восстановить отношения с Россией. Я уверен, что и Россия этого хочет. Подобные заявления уже делал президент Владимир Путин, министр иностранных дел Лавров. Даже в формате 3+3 "стул" Грузии свободен, пожалуйста, присаживайтесь. Поэтому здесь все понятно", – заявил Пипия.
"Грузия однозначно должна восстановить отношения с Россией. Я уверен, что и Россия этого хочет. Подобные заявления уже делал президент Владимир Путин, министр иностранных дел Лавров. Даже в формате 3+3 "стул" Грузии свободен, пожалуйста, присаживайтесь. Поэтому здесь все понятно", – заявил Пипия.