https://sputnik-georgia.ru/20240416/migranty-stali-menshe-perevodit-v-gruziyu-deneg--novaya-statistika-287338686.html

Мигранты стали меньше переводить в Грузию денег – новая статистика

Мигранты стали меньше переводить в Грузию денег – новая статистика

Sputnik Грузия

По объему денежных переводов в Грузию с начала 2024 года лидером по-прежнему является Россия 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T09:01+0400

2024-04-16T09:01+0400

2024-04-16T09:01+0400

экономика

грузия

новости

денежные переводы

статистика

национальный банк грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0d/284165575_0:345:1365:1113_1920x0_80_0_0_3a7e95f522c973cce4391b900002489e.jpg

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2024 года снизился на 35,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 806 миллионов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 182,8 миллиона долларов – 22,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в марте снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в марте 2024 года снизились на 36,5% по сравнению с мартом 2023 года и составили 278,5 миллиона долларов.В марте из России перечислено 53 миллиона долларов – 19% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в марте 2024 года поступило денежных переводов на 76,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ марте из Грузии за границу перевели 29,3 миллиона долларов, что на 3,8% меньше, чем за тот же месяц 2023 года.За три месяца 2024 года из Грузии за границу перевели 84,1 миллиона долларов, что на 0,2% меньше, чем за тот же период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии