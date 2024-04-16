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Мигранты стали меньше переводить в Грузию денег – новая статистика
Мигранты стали меньше переводить в Грузию денег – новая статистика
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию с начала 2024 года лидером по-прежнему является Россия 16.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-16T09:01+0400
2024-04-16T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2024 года снизился на 35,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 806 миллионов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 182,8 миллиона долларов – 22,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в марте снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в марте 2024 года снизились на 36,5% по сравнению с мартом 2023 года и составили 278,5 миллиона долларов.В марте из России перечислено 53 миллиона долларов – 19% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в марте 2024 года поступило денежных переводов на 76,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ марте из Грузии за границу перевели 29,3 миллиона долларов, что на 3,8% меньше, чем за тот же месяц 2023 года.За три месяца 2024 года из Грузии за границу перевели 84,1 миллиона долларов, что на 0,2% меньше, чем за тот же период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии

Мигранты стали меньше переводить в Грузию денег – новая статистика

09:01 16.04.2024
© photo: Sputnik / Mikhail Kutuzov / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - Sputnik Грузия, 1920, 16.04.2024
© photo: Sputnik / Mikhail Kutuzov
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По объему денежных переводов в Грузию с начала 2024 года лидером по-прежнему является Россия
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2024 года снизился на 35,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 806 миллионов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-март 2024 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

Россия

182,8

-73,1

Италия

134,9

10,7

США

124,0

30,5

Греция

37,5

6,4

Израиль

59,3

13,6

По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 182,8 миллиона долларов – 22,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Перечисления из России в марте снизились

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в марте 2024 года снизились на 36,5% по сравнению с мартом 2023 года и составили 278,5 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за март 2024 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

Россия

53,0

-76,3

Италия

46,7

7,5

США

44,8

24,3

Израиль

21,1

12,5

Греция

21,0

7,1

В марте из России перечислено 53 миллиона долларов – 19% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в марте 2024 года поступило денежных переводов на 76,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Сколько валюты перевели из Грузии

В марте из Грузии за границу перевели 29,3 миллиона долларов, что на 3,8% меньше, чем за тот же месяц 2023 года.
За три месяца 2024 года из Грузии за границу перевели 84,1 миллиона долларов, что на 0,2% меньше, чем за тот же период 2023 года.
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