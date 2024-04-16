https://sputnik-georgia.ru/20240416/migranty-stali-menshe-perevodit-v-gruziyu-deneg--novaya-statistika-287338686.html
Мигранты стали меньше переводить в Грузию денег – новая статистика
Мигранты стали меньше переводить в Грузию денег – новая статистика
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию с начала 2024 года лидером по-прежнему является Россия 16.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-16T09:01+0400
2024-04-16T09:01+0400
2024-04-16T09:01+0400
экономика
грузия
новости
денежные переводы
статистика
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0d/284165575_0:345:1365:1113_1920x0_80_0_0_3a7e95f522c973cce4391b900002489e.jpg
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2024 года снизился на 35,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 806 миллионов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 182,8 миллиона долларов – 22,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в марте снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в марте 2024 года снизились на 36,5% по сравнению с мартом 2023 года и составили 278,5 миллиона долларов.В марте из России перечислено 53 миллиона долларов – 19% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в марте 2024 года поступило денежных переводов на 76,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ марте из Грузии за границу перевели 29,3 миллиона долларов, что на 3,8% меньше, чем за тот же месяц 2023 года.За три месяца 2024 года из Грузии за границу перевели 84,1 миллиона долларов, что на 0,2% меньше, чем за тот же период 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/0d/284165575_0:217:1365:1241_1920x0_80_0_0_e338eff84b916ba929b103dad9284e5c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, денежные переводы, статистика, национальный банк грузии
Мигранты стали меньше переводить в Грузию денег – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию с начала 2024 года лидером по-прежнему является Россия
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2024 года снизился на 35,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 806 миллионов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-март 2024 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
Россия
182,8
-73,1
Италия
134,9
10,7
США
124,0
30,5
Греция
37,5
6,4
Израиль
59,3
13,6
По данным
Национального банка, из России за отчетный период поступило 182,8 миллиона долларов – 22,7% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Перечисления из России в марте снизились
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в марте 2024 года снизились на 36,5% по сравнению с мартом 2023 года и составили 278,5 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за март 2024 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
Россия
53,0
-76,3
Италия
46,7
7,5
США
44,8
24,3
Израиль
21,1
12,5
Греция
21,0
7,1
В марте из России перечислено 53 миллиона долларов – 19% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в марте 2024 года поступило денежных переводов на 76,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В марте из Грузии за границу перевели 29,3 миллиона долларов, что на 3,8% меньше, чем за тот же месяц 2023 года.
За три месяца 2024 года из Грузии за границу перевели 84,1 миллиона долларов, что на 0,2% меньше, чем за тот же период 2023 года.