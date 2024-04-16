https://sputnik-georgia.ru/20240416/obstanovka-na-aktsii-u-parlamenta-gruzii-obostrilas---idut-zaderzhaniya-287369136.html
Обстановка на акции у парламента Грузии обострилась – идут задержания
Обстановка на акции у парламента Грузии обострилась – идут задержания
Sputnik Грузия
МВД предупредило митингующих, что, если они продолжат противоправные действия, будут применены "специальные средства" 16.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-16T22:08+0400
2024-04-16T22:08+0400
2024-04-16T22:32+0400
грузия
политика
новости
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/10/287365022_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ab8e4e641cc7975556c57f49f6bfda4f.jpg
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Один полицейский пострадал у парламента Грузии в центре Тбилиси во время противостояния между участниками акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и силами МВД, говорится в заявлении министерства.Стычки произошли у входа в парламент, который митингующие хотели заблокировать. Часть участников акции переместилась туда с проспекта Руставели после того, как узнала, что пленарное заседание завершилось и инициирующие скандальный законопроект депутаты от парламентского большинства покидают здание. Министерство предупреждает митингующих, что, если они продолжат противоправные действия, будут применены "предусмотренные законом специальные средства". "Еще раз отмечаем, что полиция будет реагировать на каждый факт правонарушения", – сказано в заявлении. По данным СМИ, полиция уже задержала несколько митингующих. Также, по данным СМИ, полиция применила против митингующих перцовый спрей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/10/287365022_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_a00e022fb8412929bd253ae35c11a5eb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, мвд грузии
грузия, политика, новости, мвд грузии
Обстановка на акции у парламента Грузии обострилась – идут задержания
22:08 16.04.2024 (обновлено: 22:32 16.04.2024)
МВД предупредило митингующих, что, если они продолжат противоправные действия, будут применены "специальные средства"
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Один полицейский пострадал у парламента Грузии в центре Тбилиси во время противостояния между участниками акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и силами МВД, говорится в заявлении министерства.
Стычки произошли у входа в парламент, который митингующие хотели заблокировать. Часть участников акции переместилась туда с проспекта Руставели после того, как узнала, что пленарное заседание завершилось и инициирующие скандальный законопроект депутаты от парламентского большинства покидают здание.
"Министерство внутренних дел еще раз призывает участников акции на прилегающей к парламенту территории подчиняться указаниям правоохранителей, воздерживаться от насильственных действий и нападений на полицейских", – говорится в заявлении.
Министерство предупреждает митингующих, что, если они продолжат противоправные действия, будут применены "предусмотренные законом специальные средства".
"Еще раз отмечаем, что полиция будет реагировать на каждый факт правонарушения", – сказано в заявлении.
По данным СМИ, полиция уже задержала несколько митингующих.
Также, по данным СМИ, полиция применила против митингующих перцовый спрей.