https://sputnik-georgia.ru/20240416/obstanovka-na-aktsii-u-parlamenta-gruzii-obostrilas---idut-zaderzhaniya-287369136.html

Обстановка на акции у парламента Грузии обострилась – идут задержания

Обстановка на акции у парламента Грузии обострилась – идут задержания

Sputnik Грузия

МВД предупредило митингующих, что, если они продолжат противоправные действия, будут применены "специальные средства" 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T22:08+0400

2024-04-16T22:08+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Один полицейский пострадал у парламента Грузии в центре Тбилиси во время противостояния между участниками акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и силами МВД, говорится в заявлении министерства.Стычки произошли у входа в парламент, который митингующие хотели заблокировать. Часть участников акции переместилась туда с проспекта Руставели после того, как узнала, что пленарное заседание завершилось и инициирующие скандальный законопроект депутаты от парламентского большинства покидают здание. Министерство предупреждает митингующих, что, если они продолжат противоправные действия, будут применены "предусмотренные законом специальные средства". "Еще раз отмечаем, что полиция будет реагировать на каждый факт правонарушения", – сказано в заявлении. По данным СМИ, полиция уже задержала несколько митингующих. Также, по данным СМИ, полиция применила против митингующих перцовый спрей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, мвд грузии