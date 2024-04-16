https://sputnik-georgia.ru/20240416/postradavshiy-politseyskiy-okazalsya-v-klinike-zaderzhano-11-chelovek--dannye-mvd-s-aktsii-287377291.html

Пострадавший полицейский оказался в клинике, задержано 11 человек – данные МВД с акции

Пострадавший полицейский оказался в клинике, задержано 11 человек – данные МВД с акции

Sputnik Грузия

Для пресечения физического противостояния полицейские использовали специальное средство – перцовый спрей, заявило ведомство 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T23:50+0400

2024-04-16T23:50+0400

2024-04-17T00:23+0400

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законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. МВД Грузии сообщило о госпитализации одного полицейского и задержании 11 человек на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента в центре Тбилиси. Стычки произошли у входа в парламент, который митингующие хотели заблокировать. Часть участников акции переместилась туда с проспекта Руставели после того, как узнала, что пленарное заседание завершилось и инициирующие скандальный законопроект депутаты от парламентского большинства покидают здание. По данным МВД, пострадал один полицейский, который был доставлен в Кавказский центр медицины, и был поврежден автомобиль МВД. "Для пресечения физического противостояния министерство внутренних дел использовало специальное средство – перцовый спрей", – говорится в заявлении. МВД Грузии еще раз призвало участников не выходить за рамки закона, предупредив о реагировании полиции на нарушения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, мвд грузии, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах