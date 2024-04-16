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Пострадавший полицейский оказался в клинике, задержано 11 человек – данные МВД с акции
Пострадавший полицейский оказался в клинике, задержано 11 человек – данные МВД с акции
Sputnik Грузия
Для пресечения физического противостояния полицейские использовали специальное средство – перцовый спрей, заявило ведомство 16.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-16T23:50+0400
2024-04-16T23:50+0400
2024-04-17T00:23+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. МВД Грузии сообщило о госпитализации одного полицейского и задержании 11 человек на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента в центре Тбилиси. Стычки произошли у входа в парламент, который митингующие хотели заблокировать. Часть участников акции переместилась туда с проспекта Руставели после того, как узнала, что пленарное заседание завершилось и инициирующие скандальный законопроект депутаты от парламентского большинства покидают здание. По данным МВД, пострадал один полицейский, который был доставлен в Кавказский центр медицины, и был поврежден автомобиль МВД. "Для пресечения физического противостояния министерство внутренних дел использовало специальное средство – перцовый спрей", – говорится в заявлении. МВД Грузии еще раз призвало участников не выходить за рамки закона, предупредив о реагировании полиции на нарушения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
Пострадавший полицейский оказался в клинике, задержано 11 человек – данные МВД с акции
23:50 16.04.2024 (обновлено: 00:23 17.04.2024)
Для пресечения физического противостояния полицейские использовали специальное средство – перцовый спрей, заявило ведомство
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. МВД Грузии сообщило о госпитализации одного полицейского и задержании 11 человек на акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента в центре Тбилиси.
Стычки произошли у входа в парламент, который митингующие хотели заблокировать. Часть участников акции переместилась туда с проспекта Руставели после того, как узнала, что пленарное заседание завершилось и инициирующие скандальный законопроект депутаты от парламентского большинства покидают здание.
"Во время акции на проспекте Руставели и на территории у парламента Грузии, несмотря на неоднократные призывы со стороны сотрудников МВД к организаторам и участникам акции выражать протест в форме, установленной законом, и не осуществлять насильственных действий, участники акции вступили в физическое противостояние с полицией и кидали в них предметы, в том числе бутылки и камни", – говорится в заявлении ведомства.
По данным МВД, пострадал один полицейский, который был доставлен в Кавказский центр медицины, и был поврежден автомобиль МВД.
"Для пресечения физического противостояния министерство внутренних дел использовало специальное средство – перцовый спрей", – говорится в заявлении.
МВД Грузии еще раз призвало участников не выходить за рамки закона, предупредив о реагировании полиции на нарушения.