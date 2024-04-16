https://sputnik-georgia.ru/20240416/ssha-ne-predostavili-gruzii-dokazatelstv-korrumpirovannosti-sudey--kaladze-287360916.html

США не предоставили Грузии доказательств коррумпированности судей – Каладзе

США не предоставили Грузии доказательств коррумпированности судей – Каладзе

Sputnik Грузия

США ввели визовые ограничения в отношении трех действующих судей и одного бывшего судьи за "вовлеченность в значительную коррупцию" в апреле 2023 года 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T18:26+0400

2024-04-16T18:26+0400

2024-04-16T18:26+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Власти Грузии не увидели от США никаких доказательств коррумпированности грузинских судей, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе, комментируя заявление представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера. Миллер призвал власти Грузии предпринять шаги, чтобы привлечь к ответственности коррумпированных судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и бывшего судью Валериана Церцвадзе. Визовые ограничения в их отношении были введены США 5 апреля 2023 года. С тех пор власти Грузии неоднократно призывали Госдеп предоставить доказательства. По его словам, исключено, чтобы власти не предприняли такие шаги, которые выходят за рамки закона. Санкции США против грузинских судейВласти Грузии назвали непонятным и неприемлемым обвинение судей в коррупции без представления доказательств. В ответ на то время посол США Келли Дегнан сказала, что обвинение основано на находящейся в открытом доступе информации. При этом Дегнан добавила, что решение Госдепа США – это очень позитивный шаг, возможность для правительства продемонстрировать верность борьбе с коррупцией и формированию истинно непредвзятой судебной системы. В свою очередь глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в письме госсекретарю США Энтони Блинкену выразил надежду, что Госдепартамент представит соответствующие доказательства по поводу обвинений в коррупции судей или пересмотрит свое решение. Дарчиашвили подчеркнул, что до смены власти в 2012 году "суд был подразделением прокуратуры и одним из очередных звеньев репрессивной машины режима". Главными творцами же этой системы были на то время президент Михаил Саакашвили и министр юстиции Зураб Адеишвили, против которых ни одна страна не вводила санкции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, каха каладзе, госдепартамент сша, грузинская мечта - демократическая грузия, келли дегнан, илья дарчиашвили, сша, санкции