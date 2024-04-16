https://sputnik-georgia.ru/20240416/telekompaniya-imedi-obratilas-k-dipkorpusu-dlya-zaschity-zhurnalistov-ot-masshtabnoy-ataki-287361352.html

Телекомпания "Имеди" обратилась к дипкорпусу для защиты журналистов от масштабной атаки

Телекомпания "Имеди" обратилась к дипкорпусу для защиты журналистов от масштабной атаки

Sputnik Грузия

Налицо попытки унижения журналистов телеканала, вывешивания их фотографий на центральном проспекте города и препятствование их журналистской деятельности... 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T20:20+0400

2024-04-16T20:20+0400

2024-04-16T20:54+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Проправительственная телекомпания "Имеди" обратилась к аккредитованным в Грузии представителям дипкорпуса с просьбой не оставлять без внимания масштабную атаку на журналистов телекомпании со стороны радикальной оппозиции и аффилированных с ними НПО и СМИ, говорится в обращении. Против журналистов телекомпании "Имеди" в начале апреля поступила жалоба НПО в Хартию журналисткой этики. По словам заявителя НПО "WISG", журналисты неоднократно способствовали поощрению дискриминации ЛГБТ*-сообщества и намеренно распространяли манипулятивную информацию. Спорные репортажи были опубликованы 3, 17 и 28 марта 2024 года. Как отмечено в обращении, налицо попытки унижения журналистов телеканала, вывешивания их фотографий на центральном проспекте города и препятствование их журналистской деятельности. Этим наносят ущерб их имиджу. В руководстве "Имеди" считают, что за этим стоит политическая сила, которая хочет взять реванш уже с оппозиционного фланга на деньги европейских пенсионеров и грузинской армии. Основатель оппозиционной телекомпании "Формула", экс-министр обороны Грузии Давида Кезерашвили, который покинул Грузию после смены власти в 2012 году, заочно приговорен к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. Кроме того, его имя фигурирует в деле о транснациональных мошеннических колл-центрах и расследовании британской вещательной корпорации ВВС. Согласно расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами. Европейских пенсионеров по телефону убеждали делать якобы выгодные капиталовложения, а в действительности присваивали их деньги. В общей сложности речь идет более чем об одном миллиарде долларов. В фильме ВВС Кезерашвили называют основателем колл-центров и упоминают его как "Мистер Офшор". В обращении "Имеди" отметили, что кампания против журналистов организована политической группой и не представляет собой настроения общества. На днях в сети появились видеокадры того, как журналист оппозиционной телекомпании "ТВ Пирвели" и глава пресс-службы платформы "Европейская орбита Грузии" Вика Букия мешали журналистке "Имеди" в выполнении профессиональной деятельности.* Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризмуПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, imedi – имеди грузинское онлайн тв, давид кезерашвили