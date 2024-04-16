https://sputnik-georgia.ru/20240416/venetsianskaya-komissiya-podgotovit-zaklyuchenie-po-proektu-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii-287362706.html

Венецианская комиссия подготовит заключение по проекту закона об "иноагентах" в Грузии

Венецианская комиссия подготовит заключение по проекту закона об "иноагентах" в Грузии

Sputnik Грузия

Причиной обращения стала обеспокоенность содокладчиков ПАСЕ по мониторингу Грузии Клода Керна и Эдит Эстрелла по поводу повторного внесения законопроекта 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T21:17+0400

2024-04-16T21:17+0400

2024-04-16T21:17+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос попросил Европейскую комиссию по защите демократии посредством права (Венецианскую комиссию) подготовить заключение в ускоренном порядке о соответствии грузинского законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" стандартам Совета Европы, говорится в сообщении Совета Европы. Причиной обращения стала обеспокоенность содокладчиков ПАСЕ по мониторингу Грузии Клода Керна и Эдит Эстрелла по поводу повторного внесения законопроекта. По итогам сегодняшнего заседания Мониторинговый комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы, учитывая возможное влияние на права человека, также решил запросить мнение Венецианской комиссии по проекту конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и по недавним поправкам об отмене гендерных квот в Избирательном кодексе Грузии. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, это: Иностранная сила – это: Второй проект Согласно инициированным поправкам в Конституцию, в 30-ю статью главного закона страны добавляется третий пункт: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии". Что касается проекта конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", он выглядит следующим образом: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, совет европы, венецианская комиссия, пасе, законопроект об иноагентах