Венецианская комиссия подготовит заключение по проекту закона об "иноагентах" в Грузии
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Причиной обращения стала обеспокоенность содокладчиков ПАСЕ по мониторингу Грузии Клода Керна и Эдит Эстрелла по поводу повторного внесения законопроекта
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос попросил Европейскую комиссию по защите демократии посредством права (Венецианскую комиссию) подготовить заключение в ускоренном порядке о соответствии грузинского законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" стандартам Совета Европы, говорится в сообщении Совета Европы.
Причиной обращения стала обеспокоенность содокладчиков ПАСЕ по мониторингу Грузии Клода Керна и Эдит Эстрелла по поводу повторного внесения законопроекта.
"Повторное внесение законопроекта о так называемых иностранных агентах, отзыв которого мы приветствовали в прошлом году, вызывает глубокую тревогу. Наше заявление, которое мы сделали, когда впервые представили этот законопроект, остается в силе: этот законопроект вызывает серьезные вопросы по поводу его совместимости с европейскими стандартами и нормами демократии и прав человека. Соответственно, мы призываем власти снять этот законопроект с повестки дня парламента", – заявили содокладчики.
По итогам сегодняшнего заседания Мониторинговый комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы, учитывая возможное влияние на права человека, также решил запросить мнение Венецианской комиссии по проекту конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и по недавним поправкам об отмене гендерных квот в Избирательном кодексе Грузии.
Спорный законопроект
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила".
Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
Организация, проводящая интересы иностранной силы, это:
некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови;
вещатель;
юридическое лицо, владеющее печатными СМИ;
юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила".
Иностранная сила – это:
субъект, составляющий систему власти иностранного государства;
физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии;
юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства;
организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права.
Второй проект
Согласно инициированным поправкам в Конституцию, в 30-ю статью главного закона страны добавляется третий пункт: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии".
Что касается проекта конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", он выглядит следующим образом:
1.На законодательном уровне могут быть упорядочены схожие с браком только такие отношения, которые предполагают связь между одним генетическим мужчиной и одной генетической женщиной в возрасте не младше 18 лет;
2.Усыновление или воспитание по доверенности несовершеннолетнего допускается только согласно Конституции и законодательству Грузии находящимися в браке супругами или гетеросексуальным лицом;
3.Запрещено любое медицинское вмешательство, связанное с изменением пола человека;
4.В выданных государством или местным самоуправлением документах указывается только мужской или женский род, который соответствует их генетическим данным;
5.Аннулируется любое решение госструктуры или частного лица, которое прямо или косвенно ограничивает использование понятий, определяющих признаки пола;
6.Запрещены собрания, направленные на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола;
7.Запрещено распространение произведений, программ или другого материала с таким содержанием, которое направлено на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола;
8.Запрещено в ходе учебного процесса в государственных или частных учебных заведениях предоставление информации, направленной на популяризацию однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или воспитания по доверенности несовершеннолетнего однополой парой или негетеросексуальным лицом, медицинского вмешательства для изменения пола человека или неиспользования понятий, определяющих признаки пола.