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Выборы 2024 в Грузии: глава ЦИК рассказал, когда будут обнародованы итоги голосования
Выборы 2024 в Грузии: глава ЦИК рассказал, когда будут обнародованы итоги голосования
Sputnik Грузия
Глава ЦИК отметил высокую точность новой системы голосования в Грузии 16.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-16T15:55+0400
2024-04-16T15:55+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили прогнозирует публикацию итоговых результатов парламентских выборов, которые пройдут в Грузии 26 октября, через час-два после закрытия избирательных участков. Парламентские выборы пройдут по новой системе электронного голосования, которая подразумевает автоматический подсчет голосов избирателей. По его словам, такое быстрое опубликование голосов обеспечат планшеты. "На традиционных и модернизированных участках будут использоваться планшеты. И после того, как аппараты подсчитают голоса, будет распечатан бланк, который будет передан всем находящимся там полномочным лицам, и после протоколов по планшету будут отправлены ЦИК", – заявил Каландаришвили. При этом он отметил высокую точность такой системы подсчета голосов.Позднее опубликование данных голосования на сегодняшний день было главной претензией к Центральной избирательной комиссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика
грузия, новости, политика
Выборы 2024 в Грузии: глава ЦИК рассказал, когда будут обнародованы итоги голосования
Глава ЦИК отметил высокую точность новой системы голосования в Грузии
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили прогнозирует публикацию итоговых результатов парламентских выборов, которые пройдут в Грузии 26 октября, через час-два после закрытия избирательных участков.
Парламентские выборы пройдут по новой системе электронного голосования, которая подразумевает автоматический подсчет голосов избирателей.
"По нашим оценкам, основываясь на пилотных проектах, предварительные результаты могут быть опубликованы между 21:00 и примерно 22:30. Это действительно значительно сокращает время по сравнению с традиционной публикацией, которая была у нас в стране", – сказал Каландаришвили.
По его словам, такое быстрое опубликование голосов обеспечат планшеты.
"На традиционных и модернизированных участках будут использоваться планшеты. И после того, как аппараты подсчитают голоса, будет распечатан бланк, который будет передан всем находящимся там полномочным лицам, и после протоколов по планшету будут отправлены ЦИК", – заявил Каландаришвили.
При этом он отметил высокую точность такой системы подсчета голосов.
Позднее опубликование данных голосования на сегодняшний день было главной претензией к Центральной избирательной комиссии.