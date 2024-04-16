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Выборы 2024 в Грузии: глава ЦИК рассказал, когда будут обнародованы итоги голосования

Выборы 2024 в Грузии: глава ЦИК рассказал, когда будут обнародованы итоги голосования

Sputnik Грузия

Глава ЦИК отметил высокую точность новой системы голосования в Грузии 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T15:55+0400

2024-04-16T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили прогнозирует публикацию итоговых результатов парламентских выборов, которые пройдут в Грузии 26 октября, через час-два после закрытия избирательных участков. Парламентские выборы пройдут по новой системе электронного голосования, которая подразумевает автоматический подсчет голосов избирателей. По его словам, такое быстрое опубликование голосов обеспечат планшеты. "На традиционных и модернизированных участках будут использоваться планшеты. И после того, как аппараты подсчитают голоса, будет распечатан бланк, который будет передан всем находящимся там полномочным лицам, и после протоколов по планшету будут отправлены ЦИК", – заявил Каландаришвили. При этом он отметил высокую точность такой системы подсчета голосов.Позднее опубликование данных голосования на сегодняшний день было главной претензией к Центральной избирательной комиссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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