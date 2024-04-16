https://sputnik-georgia.ru/20240416/yuridicheskiy-komitet-podderzhal-kandidaturu-kalandarishvili-na-post-glavy-tsik-gruzii-287354788.html

Юридический комитет поддержал кандидатуру Каландаришвили на пост главы ЦИК Грузии

Юридический комитет поддержал кандидатуру Каландаришвили на пост главы ЦИК Грузии

Sputnik Грузия

Процесс избрания председателя и членов ЦИК Грузии состоит из трех этапов, окончательное решение будет принято на пленарном заседании парламента 16.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-16T12:48+0400

2024-04-16T12:48+0400

2024-04-16T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии единогласно поддержал кандидата на пост председателя Центральной избирательной комиссии, действующего руководителя Георгия Каландаришвили и трех кандидатов в члены Центральной избирательной комисси – Майю Заридзе, Георгия Шарабидзе и Гию Цацашвили. В марте спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал поправки в Избирательный кодекс об изменении правил избрания председателя и членов ЦИК 3/5 голосов депутатов вместо 2/3 и об отмене поста запасного председателя по квоте оппозиции. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Перед голосованием комиссия заслушала видение кандидатов относительно деятельности ЦИК. Они также ответили на вопросы депутатов. Кандидаты на должности председателя Центральной избирательной комиссии и трех членов были отобраны соответствующей конкурсной комиссией и представлены председателю парламента Грузии Шалве Папуашвили. Срок полномочий действующего председателя ЦИК Георгия Каландаришвили и трех членов комиссии истек в 2022 году, однако они продолжили занимать свои должности, так как парламент не смог утвердить новых кандидатов. Окончательное решение, кто займет должности в ЦИК, будет принято на пленарном заседании парламента. Процесс избрания парламентом председателя и членов ЦИК состоит из трех этапов. Согласно поправкам, глава и члены ЦИК должны быть избраны 90 голосами. Если кандидат получил меньше голосов, то состоится второе голосование, на котором будет достаточно большинства, то есть 76 голосов. Если кандидат и на этот раз не получит достаточного количества голосов, то состоится третье голосование, где также будет необходима поддержка парламентского большинства. В случае неудачи и на этом голосовании вопрос придется решать президенту. Если же президент откажется назначать членом Центризбиркома одного из участников открытого конкурса по отбору кандидата, будет назначен новый конкурс. При этом остаются в силе принятые ранее поправки, согласно которым конкурс по отбору кандидатов в ЦИК вместо президента должен будет объявлять председатель парламента. Он же будет представлять парламенту на голосование выбранных кандидатов. Согласно новым поправкам, упраздняется должность того заместителя председателя ЦИК, на которую назначается член комиссии от оппозиции. Кандидатура Каландаришвили Впервые Каландаришвили был избран на должность главы ЦИК в августе 2021 на шесть месяцев. Позднее, в феврале 2022 года, он вновь возглавил Центризбирком на полгода. В августе того же года президент Грузии отказалась представлять кандидатуру Каландаришвили парламенту, несмотря на то, что он был среди кандидатов. В результате ни один из предложенных президентом кандидатов не получил достаточного количества голосов даже для избрания на пост на шесть месяцев. Согласно грузинскому законодательству, Каландаришвили продолжил исполнять обязанности председателя ЦИК. Оппозиция выступила категорически против кандидатуры Георгия Каландаришвили на посту председателя ЦИК, назвав его ставленником правящей партии. Критика усилилась после выборов в органы местной власти в 2021 году. Оппозиционеры обвинили ЦИК в фальсификации результатов голосования, тогда как международные наблюдатели не увидели серьезных нарушений в работе избирательных комиссий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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