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Зеленский признал развал обороны ВСУ: деньги Запада не помогут

Зеленский признал развал обороны ВСУ: деньги Запада не помогут

Sputnik Грузия

Российская армия доминирует на украинском ТВД и с боями продвигается вперед западнее Авдеевки, на восточной окраине Часова Яра и на марьинском участке фронта... 17.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-17T10:52+0400

2024-04-17T10:52+0400

2024-04-17T10:52+0400

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Вооруженные силы России на авдеевском направлении расширяют контроль над Очеретинским железнодорожным узлом, продолжают охват Бердычей. На марьинском участке фронта – вошли в Красногоровку, продвинулись вперед к северу от Новомихайловки, ожесточенные бои идут близ поселка Победа.В районе Часова Яра российские войска берут под контроль новые высоты, укрепляют позиции на восточной окраине города. Продолжаются бои близ Клещеевки и Курдюмовки (в 10 км южнее Артемовска). Командование ВСУ судорожно пытается удержать фронт от обрушения, уступая в численности войск на отдельных участках в семь-десять раз. Не касаясь даже абсолютного доминирования авиации, артиллерии, бронетехники ВС РФ.Ранее президент Владимир Зеленский пожаловался иностранным журналистам и украинским студентам (в городе Черновцы) на предателей-дезертиров, которые оставили боевые позиции и массово сдались в плен "целым коллективом". Из-за этого часть подразделений ВСУ попала в окружение и была ликвидирована. Главком ВСУ Александр Сырский расформировал обе упомянутые бригады и перебросил "компенсационные" резервы с других участков фронта. Однако и 3-я штурмовая бригада бандеровцев (запрещенной в РФ террористической организации "Азов") также отказалась "держать фортецию". Ситуация для украинских войск в Часовом Яре критическая. Между тем Зеленский поставил командованию ВСУ задачу любой ценой удержать этот город до июньской мирной конференции в Швейцарии. Киев считает потерю еще одной "фортеции" прологом к провалу конференции, хотя так называемая формула мира Зеленского находится вне реальности и обречена изначально.Обратный эффект жесткой мобилизацииГлавком ВСУ Сырский признал значительное ухудшение ситуации на восточном фронте на фоне активизации российского наступления, и выхода из кризиса нет. После огромных потерь ВСУ на фронте Верховная рада 11 апреля отменила демобилизацию, положенную ранее после трех лет службы, как непозволительную роскошь. Ранее Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Украинские войска и мобилизационные резервы отреагировали крайне негативно.Перспектива вечной войны, до последнего украинца за интересы США и НАТО, подрывает моральный дух военнослужащих, обостряет кризисные явления в обществе. На западе Украины целые полки уклонистов бегают по горным тропам, плавают через реки и летают на воздушных шарах, чтобы навсегда исчезнуть на просторах безопасной пока еще зоны ЕС. Процветает бизнес посредников нелегального пересечения границы – цена за одного человека выросла до 10 тысяч долларов. Румынские власти сообщили, что на их берег Тисы нелегально прибыли более 6000 мужчин. Многие украинцы утонули, предпочитая такой конец жесткой мобилизации и бесконечной войне с Россией.Раньше или позже Вашингтону придется договариваться с Москвой. Возможность российской победы констатировало германское издание Berliner Zeitung. В США обсуждают урегулирование конфликта на Украине на условиях России.Наполеоновские планы ГУР по уничтожению Крымского моста дополнительного финансирования ВСУ не обещают. Вероятнее – принудительное возвращение Украины в XVII век (без мостов, электростанций, железных дорог, промышленности) и новые многомиллионные потоки украинских беженцев в антироссийской Европе. Западные разведки прямо предупреждают киевский режим о ракетном доминировании России (ОПК ежемесячно производит более 600 дальнобойных ракет) и безнадежности украинской (натовской) ПВО в ходе ожидаемого российского наступления летом 2024 года.Киевский режим пока еще находится на жизнеобеспечении Запада. Однако эскалация многолетнего ирано-израильского конфликта и западные двойные стандарты – со всей очевидностью ускоряют движение украинского проекта США на обочину истории. Экономика Запада не тянет продолжительную войну с Россией и многополярностью мира.Журнал The American Conservative подвел предварительные итоги хронической дисфункции Вашингтона: "Российское государство оказалось слишком большим, его ресурсы слишком обширными, а его международное влияние слишком значительным, чтобы его можно было эффективно изолировать. Это не просто серьезный политический провал (хотя и это правда), но и необходимость отказа от основных предпосылок и основ внешней политики США". Поражение киевского режима знаменует завершение периода квазирелигиозной американской исключительности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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политика, в мире, украина, сша, вашингтон, владимир зеленский, верховная рада, нато, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины