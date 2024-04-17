https://sputnik-georgia.ru/20240417/dokhody-ot-turizma-vyrosli-v-pervom-kvartale-2024-goda--otsenka-investkompanii-287380200.html

Доходы от туризма выросли в первом квартале 2024 года – оценка инвесткомпании

Доходы от туризма выросли в первом квартале 2024 года – оценка инвесткомпании

Sputnik Грузия

Доходы от туризма в марте выросли на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом и составили 305 миллионов долларов 17.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-17T09:01+0400

2024-04-17T09:01+0400

2024-04-17T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Доходы от туризма в первом квартале 2024 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,6% и составили 879 миллионов долларов по подсчетам инвестиционной компании Galt & Taggart. По данным аналитиков, доходы от туризма в марте выросли на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом и составили 305 миллионов долларов. Официальные данные о числе международных путешественников и доходах от туризма станут известны в конце апреля. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. За последние три года доходы от туризма бьют новые рекорды. По данным Нацбанка, доходы от туризма в 2023 году выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что 2024 год будет еще более успешным в плане доходов от туризма. В частности, ожидается, что доходы от туризма в этом году достигнут 4,5 миллиарда долларов, а международные аэропорты Грузии обслужат 6,8 миллиона пассажиров. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Что касается 2022 года, то доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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