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Нападение на журналистов "Имеди" на акции против закона об "иноагентах" – мнение политиков
Нападение на журналистов "Имеди" на акции против закона об "иноагентах" – мнение политиков
Sputnik Грузия
Некоторые участники акции против закона об "иноагентах" мешали журналистам "Имеди" осуществлять профессиональную деятельность и оскорбляли их 17.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-17T11:46+0400
2024-04-17T11:46+0400
2024-04-17T12:56+0400
политика
грузия
новости
ника мелия
единое национальное движение
"сила народа"
созар субари
тбилиси
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Нападение на журналистов и операторов проправительственной телекомпании "Имеди" стало продолжением агрессивной политики крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их сторонников, заявил депутат, лидер партии "Сила народа" Созар Субари. Накануне во время акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" около здания парламента Грузии в Тбилиси собравшиеся подвергли оскорблениям съемочные группы телекомпании "Имеди". Представителям СМИ не давали осуществлять профессиональную деятельность и оскорбляли их. В 2004 году заставили основателей телекомпании "Иберия ТВ" отказаться от лицензии на вещание, а в 2007 году после погрома в здании телекомпании "Имеди" прибрали ее к рукам.Позицию коллеги разделяет первый заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Георгий Цагареишвили. По его словам, для "Нацдвижения" и их сторонников логотип "Имеди", как красная тряпка для быка. Менее критичны к факту нападения на журналистов телекомпании представители оппозиции. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По словам лидера партии "Ахали" Ники Мелия, он осуждает любое насилие, но винит в этом правящую партию. Накануне телекомпания "Имеди" обратилась к аккредитованным в Грузии представителям дипкорпуса с просьбой не оставлять без внимания масштабную атаку на журналистов телекомпании со стороны радикальной оппозиции и аффилированных с ними НПО и СМИ. Что касается закона об "иноагентах", то повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призывает Запад.Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, 15 и 16 апреля провели масштабные акции протеста, которые закончились задержаниями 25 человек в административном порядке. Кроме того, во время акций пострадали пятеро полицейских. Проведение акции протеста запланировано и 17 апреля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ника мелия, единое национальное движение, "сила народа", созар субари, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, ника мелия, единое национальное движение, "сила народа", созар субари, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Нападение на журналистов "Имеди" на акции против закона об "иноагентах" – мнение политиков
11:46 17.04.2024 (обновлено: 12:56 17.04.2024)
Некоторые участники акции против закона об "иноагентах" мешали журналистам "Имеди" осуществлять профессиональную деятельность и оскорбляли их
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Нападение на журналистов и операторов проправительственной телекомпании "Имеди" стало продолжением агрессивной политики крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их сторонников, заявил депутат, лидер партии "Сила народа" Созар Субари.
Накануне во время акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" около здания парламента Грузии в Тбилиси собравшиеся подвергли оскорблениям съемочные группы телекомпании "Имеди". Представителям СМИ не давали осуществлять профессиональную деятельность и оскорбляли их.
"Природа "Нацдвижения" не меняется, они ничего не забывают и ничему не учатся. Когда они находились у власти, то врывались в телекомпании с дубинками, закрывали их, отнимали у владельцев, били журналистов, и сегодня они делают то же самое", – сказал Субари.
В 2004 году заставили основателей телекомпании "Иберия ТВ" отказаться от лицензии на вещание, а в 2007 году после погрома в здании телекомпании "Имеди" прибрали ее к рукам.
Позицию коллеги разделяет первый заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Георгий Цагареишвили. По его словам, для "Нацдвижения" и их сторонников логотип "Имеди", как красная тряпка для быка.
"Это продолжение традиции "Нацдвижения". То, что эти люди начали в 2007 году и до этого, разгоняли телекомпании, и сегодня они продолжают то же самое. Сейчас это трансформировалось в такое", – сказал депутат.
Менее критичны к факту нападения на журналистов телекомпании представители оппозиции.
По словам лидера партии "Ахали" Ники Мелия, он осуждает любое насилие, но винит в этом правящую партию.
"Все нормальные люди осуждают насилие, но инспиратором этого является "Грузинская мечта", – сказал Мелия.
Накануне телекомпания "Имеди" обратилась к аккредитованным в Грузии представителям дипкорпуса с просьбой не оставлять без внимания масштабную атаку на журналистов телекомпании со стороны радикальной оппозиции и аффилированных с ними НПО и СМИ.
Что касается закона об "иноагентах", то повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призывает Запад.
Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, 15 и 16 апреля провели масштабные акции протеста, которые закончились задержаниями 25 человек в административном порядке. Кроме того, во время акций пострадали пятеро полицейских. Проведение акции протеста запланировано и 17 апреля.