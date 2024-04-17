https://sputnik-georgia.ru/20240417/napadenie-na-zhurnalistov-telekompanii-imedi-vo-vremya-aktsii-protesta---mnenie-politikov-287382707.html

Нападение на журналистов "Имеди" на акции против закона об "иноагентах" – мнение политиков

Нападение на журналистов "Имеди" на акции против закона об "иноагентах" – мнение политиков

Sputnik Грузия

Некоторые участники акции против закона об "иноагентах" мешали журналистам "Имеди" осуществлять профессиональную деятельность и оскорбляли их 17.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-17T11:46+0400

2024-04-17T11:46+0400

2024-04-17T12:56+0400

политика

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ника мелия

единое национальное движение

"сила народа"

созар субари

тбилиси

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Нападение на журналистов и операторов проправительственной телекомпании "Имеди" стало продолжением агрессивной политики крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и их сторонников, заявил депутат, лидер партии "Сила народа" Созар Субари. Накануне во время акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" около здания парламента Грузии в Тбилиси собравшиеся подвергли оскорблениям съемочные группы телекомпании "Имеди". Представителям СМИ не давали осуществлять профессиональную деятельность и оскорбляли их. В 2004 году заставили основателей телекомпании "Иберия ТВ" отказаться от лицензии на вещание, а в 2007 году после погрома в здании телекомпании "Имеди" прибрали ее к рукам.Позицию коллеги разделяет первый заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Георгий Цагареишвили. По его словам, для "Нацдвижения" и их сторонников логотип "Имеди", как красная тряпка для быка. Менее критичны к факту нападения на журналистов телекомпании представители оппозиции. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По словам лидера партии "Ахали" Ники Мелия, он осуждает любое насилие, но винит в этом правящую партию. Накануне телекомпания "Имеди" обратилась к аккредитованным в Грузии представителям дипкорпуса с просьбой не оставлять без внимания масштабную атаку на журналистов телекомпании со стороны радикальной оппозиции и аффилированных с ними НПО и СМИ. Что касается закона об "иноагентах", то повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, власти аргументируют тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Ведущие оппозиционные партии и авторитетные неправительственные организации утверждают, что закон об "иноагентах" ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки на НПО и препятствует интеграции страны в ЕС. Отказаться от этого законопроекта власти Грузии призывает Запад.Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, 15 и 16 апреля провели масштабные акции протеста, которые закончились задержаниями 25 человек в административном порядке. Кроме того, во время акций пострадали пятеро полицейских. Проведение акции протеста запланировано и 17 апреля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ника мелия, единое национальное движение, "сила народа", созар субари, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах