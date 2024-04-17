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Перестрелка в престижном районе Тбилиси – ранены несколько человек
Перестрелка в престижном районе Тбилиси – ранены несколько человек
Sputnik Грузия
Преступник открыл стрельбу по молодому мужчине, передвигавшемуся по улице с охраной 17.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-17T16:22+0400
2024-04-17T16:22+0400
2024-04-17T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Трое человек получили ранения во время перестрелки на улице Т. Табидзе в Тбилиси, все они госпитализированы в клинику им. Хечинашвили, сообщила телекомпания "Имеди". Состояние одного их раненых тяжелое. Инцидент произошел около 13:00 (тбс). По словам очевидцев, стрелявший был в маске. Он открыл стрельбу по молодому мужчине, который передвигался по улице с охраной. Телохранитель открыл ответную стрельбу и ранил нападавшего. На месте инцидента работают эксперты-криминалисты. Мотивы преступления неизвестны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, тбилиси
новости, грузия, происшествия, тбилиси
Перестрелка в престижном районе Тбилиси – ранены несколько человек
16:22 17.04.2024 (обновлено: 16:56 17.04.2024)
Преступник открыл стрельбу по молодому мужчине, передвигавшемуся по улице с охраной
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Трое человек получили ранения во время перестрелки на улице Т. Табидзе в Тбилиси, все они госпитализированы в клинику им. Хечинашвили, сообщила телекомпания "Имеди".
Состояние одного их раненых тяжелое. Инцидент произошел около 13:00 (тбс).
По словам очевидцев, стрелявший был в маске. Он открыл стрельбу по молодому мужчине, который передвигался по улице с охраной. Телохранитель открыл ответную стрельбу и ранил нападавшего.
"Я услышала звуки стрельбы. Было около семи выстрелов. Как рассказал мне сосед. Тот, кто стрелял, получил ранение в голову, двое других, защищавшихся, были ранены в спину. Все трое были доставлены в больницу", – рассказала очевидец.
На месте инцидента работают эксперты-криминалисты. Мотивы преступления неизвестны.