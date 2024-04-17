https://sputnik-georgia.ru/20240417/perestrelka-v-prestizhnom-rayone-tbilisi---raneny-neskolko-chelovek-287387507.html

Перестрелка в престижном районе Тбилиси – ранены несколько человек

Перестрелка в престижном районе Тбилиси – ранены несколько человек

Sputnik Грузия

Преступник открыл стрельбу по молодому мужчине, передвигавшемуся по улице с охраной 17.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-17T16:22+0400

2024-04-17T16:22+0400

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ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Трое человек получили ранения во время перестрелки на улице Т. Табидзе в Тбилиси, все они госпитализированы в клинику им. Хечинашвили, сообщила телекомпания "Имеди". Состояние одного их раненых тяжелое. Инцидент произошел около 13:00 (тбс). По словам очевидцев, стрелявший был в маске. Он открыл стрельбу по молодому мужчине, который передвигался по улице с охраной. Телохранитель открыл ответную стрельбу и ранил нападавшего. На месте инцидента работают эксперты-криминалисты. Мотивы преступления неизвестны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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