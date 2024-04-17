https://sputnik-georgia.ru/20240417/politsiya-vela-sebya-po-evropeyski---premer-gruzii-otsenil-deystviya-silovikov-na-aktsii--287396929.html
Полиция вела себя по-европейски – премьер Грузии оценил действия силовиков на акции
Полиция вела себя по-европейски – премьер Грузии оценил действия силовиков на акции
Sputnik Грузия
На акции протеста против закона об "иноагентах" накануне пострадали четверо полицейских 17.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-17T19:14+0400
2024-04-17T19:14+0400
2024-04-17T19:22+0400
грузия
новости
грузинская мечта - демократическая грузия
георгий гахария
вано мерабишвили
ираклий кобахидзе
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/10/287371918_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a22885308ceba34446b12660631c4916.jpg
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Полицейские во время вчерашней акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" терпеливо переносили оскорбления агрессивно настроенных участников акции и вели себя в соответствии с высокими европейскими стандартами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Накануне акция протеста перед зданием парламента в центре Тбилиси переросла в противостояние митингующих с полицией. Несмотря на многочисленные призывы правоохранителей к организаторам и участникам акции действовать в рамках закона и не прибегать к насилию, митингующие бросали в полицейских камни и бутылки. Полиция применила перцовый спрей. В административном порядке задержали 11 митингующих, пострадали четверо полицейских.В отличии от полиции, как отметил премьер, некоторые участники акции вели себя очень не по-европейски. По словам премьера, несмотря на такой масштабный агрессивный настрой в отношении правоохранителей, тяжелые физические повреждения никто не получил. По словам главы правительства, все нарушители ответят перед законом.По словам премьера, люди из-за кулис вводят участников акции в заблуждение и используют для насилия. Как отметил Кобахидзе, если бы сейчас министром иностранных дел был не Вахтанг Гомелаури, а глава МВД времен президентства Михаила Саакашвили Вано Мерабишвили или экс-премьер, лидер оппозиционной партии "За Грузию", который также возглавлял ведомство, Георгий Гахария, то последствия были бы другими. По словам премьера, ничто не помешает защите суверенитета страны и принятию закона "О прозрачности иностранного влияния". Парламент Грузии в среду в первом чтении проголосовал за проект закона "О прозрачности иностранного влияния", против которого выступает оппозиция, некоторые правительственные организации и западные партнеры страны. "За" проголосовали 83 депутата, 0 – против. В голосовании участвовали только представители парламентского большинства, которое представлено партиями "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Сила народа".Что касается акции протеста, то оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, 15 и 16 апреля провели масштабные акции протеста, которые закончились задержаниями 25 человек в административном порядке. В среду также проходит акция протеста около здания парламента, днем полиция задержала двоих участников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/10/287371918_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c459ffd3c62eea9b6dbd3f891d2c0da8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, георгий гахария, вано мерабишвили, ираклий кобахидзе, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, георгий гахария, вано мерабишвили, ираклий кобахидзе, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Полиция вела себя по-европейски – премьер Грузии оценил действия силовиков на акции
19:14 17.04.2024 (обновлено: 19:22 17.04.2024)
На акции протеста против закона об "иноагентах" накануне пострадали четверо полицейских
ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Полицейские во время вчерашней акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" терпеливо переносили оскорбления агрессивно настроенных участников акции и вели себя в соответствии с высокими европейскими стандартами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
Накануне акция протеста перед зданием парламента в центре Тбилиси переросла в противостояние митингующих с полицией. Несмотря на многочисленные призывы правоохранителей к организаторам и участникам акции действовать в рамках закона и не прибегать к насилию, митингующие бросали в полицейских камни и бутылки. Полиция применила перцовый спрей. В административном порядке задержали 11 митингующих, пострадали четверо полицейских.
"Хочу поблагодарить полицейских, каждого из них, которые терпеливо переносили оскорбления агрессивно настроенных групп, физическое насилие. И не считая нескольких инцидентов, было несколько инцидентов, они противостояли агрессивно настроенным участникам митинга высокими европейскими стандартами", – заявил Кобахидзе.
В отличии от полиции, как отметил премьер, некоторые участники акции вели себя очень не по-европейски.
"В некоторых случаях агрессия, которую выражали некоторые участники акции, была просто невыносимой", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, несмотря на такой масштабный агрессивный настрой в отношении правоохранителей, тяжелые физические повреждения никто не получил.
"Обоим полицейским и пятерым участникам акции, которым понадобилась госпитализация, была вовремя оказана медицинская помощь. За это спасибо врачам", – подчеркнул премьер.
По словам главы правительства, все нарушители ответят перед законом.
"Хочу предупредить всех: воздержитесь от насилия и провокаций. Все нарушители ответят по всей строгости закона. Особо строго ответят те, кто прячется за кулисами", – заявил премьер.
По словам премьера, люди из-за кулис вводят участников акции в заблуждение и используют для насилия.
Как отметил Кобахидзе, если бы сейчас министром иностранных дел был не Вахтанг Гомелаури, а глава МВД времен президентства Михаила Саакашвили Вано Мерабишвили или экс-премьер, лидер оппозиционной партии "За Грузию", который также возглавлял ведомство, Георгий Гахария, то последствия были бы другими.
"Если бы Мерабишвили или Гахария вчера возглавляли бы МВД, вы бы нашли на крыше киоска тела нескольких протестующих, несколько человек потеряли бы глаза. Мы все помним, чем закончилось большинство операций, проведенных этими людьми", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, ничто не помешает защите суверенитета страны и принятию закона "О прозрачности иностранного влияния".
Парламент Грузии в среду в первом чтении проголосовал за проект закона "О прозрачности иностранного влияния", против которого выступает оппозиция, некоторые правительственные организации и западные партнеры страны.
"За" проголосовали 83 депутата, 0 – против. В голосовании участвовали только представители парламентского большинства, которое представлено партиями "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Сила народа".
Что касается акции протеста, то оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, 15 и 16 апреля провели масштабные акции протеста, которые закончились задержаниями 25 человек в административном порядке.
В среду также проходит акция протеста около здания парламента, днем полиция задержала двоих участников.