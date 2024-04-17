https://sputnik-georgia.ru/20240417/politsiya-vela-sebya-po-evropeyski---premer-gruzii-otsenil-deystviya-silovikov-na-aktsii--287396929.html

Полиция вела себя по-европейски – премьер Грузии оценил действия силовиков на акции

Полиция вела себя по-европейски – премьер Грузии оценил действия силовиков на акции

Sputnik Грузия

На акции протеста против закона об "иноагентах" накануне пострадали четверо полицейских 17.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-17T19:14+0400

2024-04-17T19:14+0400

2024-04-17T19:22+0400

грузия

новости

грузинская мечта - демократическая грузия

георгий гахария

вано мерабишвили

ираклий кобахидзе

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/10/287371918_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a22885308ceba34446b12660631c4916.jpg

ТБИЛИСИ, 17 апр — Sputnik. Полицейские во время вчерашней акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" терпеливо переносили оскорбления агрессивно настроенных участников акции и вели себя в соответствии с высокими европейскими стандартами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Накануне акция протеста перед зданием парламента в центре Тбилиси переросла в противостояние митингующих с полицией. Несмотря на многочисленные призывы правоохранителей к организаторам и участникам акции действовать в рамках закона и не прибегать к насилию, митингующие бросали в полицейских камни и бутылки. Полиция применила перцовый спрей. В административном порядке задержали 11 митингующих, пострадали четверо полицейских.В отличии от полиции, как отметил премьер, некоторые участники акции вели себя очень не по-европейски. По словам премьера, несмотря на такой масштабный агрессивный настрой в отношении правоохранителей, тяжелые физические повреждения никто не получил. По словам главы правительства, все нарушители ответят перед законом.По словам премьера, люди из-за кулис вводят участников акции в заблуждение и используют для насилия. Как отметил Кобахидзе, если бы сейчас министром иностранных дел был не Вахтанг Гомелаури, а глава МВД времен президентства Михаила Саакашвили Вано Мерабишвили или экс-премьер, лидер оппозиционной партии "За Грузию", который также возглавлял ведомство, Георгий Гахария, то последствия были бы другими. По словам премьера, ничто не помешает защите суверенитета страны и принятию закона "О прозрачности иностранного влияния". Парламент Грузии в среду в первом чтении проголосовал за проект закона "О прозрачности иностранного влияния", против которого выступает оппозиция, некоторые правительственные организации и западные партнеры страны. "За" проголосовали 83 депутата, 0 – против. В голосовании участвовали только представители парламентского большинства, которое представлено партиями "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Сила народа".Что касается акции протеста, то оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, 15 и 16 апреля провели масштабные акции протеста, которые закончились задержаниями 25 человек в административном порядке. В среду также проходит акция протеста около здания парламента, днем полиция задержала двоих участников. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, георгий гахария, вано мерабишвили, ираклий кобахидзе, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах