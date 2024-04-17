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Правила проведения акций протеста в Грузии
Правила проведения акций протеста в Грузии
Sputnik Грузия
На акциях в Грузии запрещены призывы к свержению власти, а также призывы, пропагандирующие насилие 17.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-17T17:22+0400
2024-04-17T17:22+0400
2024-04-17T17:30+0400
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Для проведения акций протеста в Грузии разрешения не требуются, но есть целый список того, что делать нельзя. Все правила прописаны в законе "О собраниях и манифестациях".Под запретом блокирование автомагистралей и железной дороги, проведение акций в самих зданиях, а также в радиусе 20 метров от прокуратуры, полиции, пенитенциарных учреждений, аэропортов, портов и ж/д вокзалов.На акциях в Грузии запрещены призывы к свержению власти, а также призывы, пропагандирующие насилие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, инфографика, новости, инфографика
Правила проведения акций протеста в Грузии
17:22 17.04.2024 (обновлено: 17:30 17.04.2024)
На акциях в Грузии запрещены призывы к свержению власти, а также призывы, пропагандирующие насилие
Для проведения акций протеста в Грузии разрешения не требуются, но есть целый список того, что делать нельзя. Все правила прописаны в законе "О собраниях и манифестациях".
Под запретом блокирование автомагистралей и железной дороги, проведение акций в самих зданиях, а также в радиусе 20 метров от прокуратуры, полиции, пенитенциарных учреждений, аэропортов, портов и ж/д вокзалов.
На акциях в Грузии запрещены призывы к свержению власти, а также призывы, пропагандирующие насилие.