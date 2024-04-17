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Правила проведения акций протеста в Грузии

Правила проведения акций протеста в Грузии

Sputnik Грузия

На акциях в Грузии запрещены призывы к свержению власти, а также призывы, пропагандирующие насилие 17.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-17T17:22+0400

2024-04-17T17:22+0400

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Для проведения акций протеста в Грузии разрешения не требуются, но есть целый список того, что делать нельзя. Все правила прописаны в законе "О собраниях и манифестациях".Под запретом блокирование автомагистралей и железной дороги, проведение акций в самих зданиях, а также в радиусе 20 метров от прокуратуры, полиции, пенитенциарных учреждений, аэропортов, портов и ж/д вокзалов.На акциях в Грузии запрещены призывы к свержению власти, а также призывы, пропагандирующие насилие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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